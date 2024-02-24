Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3303
Engañoso con ese adjetivo.
En garrapatas generadas - grial, en garrapatas reales - ciruela.
Bueno, y en el comercio real será un sumidero, porque las condiciones son aún más duras en élEl mercado no se puede cambiar. Siempre van a comprar imágenes, no TS normal :)
Ese no es el punto. La pregunta original era sobre la ciruela cuando la adición de propagación. Y aquí es aún más complicado - la propagación está ahí y graalit, pero se genera.
¿Cómo sabes que es graalit? El seguimiento de demostración no es tan bueno. Pero las imágenes de la tostadora son hermosas.Es un graalit garrapata regular, también trabajan en el OOS.
teca regular grail, funcionan en el OOS también
El historial de operaciones backtest ha sido visto. Bygones.
¿No te aburres ... ?
¡Cualquier corredor, o comerciante con un gran depósito, aplastará cualquiera de sus redes neuronales!
Sí, en forex).
Historial de operaciones de Backtest. Bygones.
Lo descubrí, eran las peculiaridades de la autopartición en tf más pequeños.
Me sorprende que usted está sorprendido.
Hace unos 10 años, cuando desarrollé mi primer robot en MQL5, hice millones en el probador. Pero como me parecía increíble, empecé a buscar lo que estaba mal.
Entonces no sabía que "Every Tick" no son ticks reales sino ticks generados. Este sitio tiene un algoritmo y esquemas para generar estos ticks.
En aquella época los brokers no recogían todavía los valores de los ticks. Y lo hice yo mismo. Recogí ticks reales y los almacené en archivos en porciones durante unos 6 meses. Los apliqué en el probador y obtuve una imagen completamente diferente.
Spread no tiene nada que ver con esto, si no es el comercio HFT o scalper.
Al optimizar la configuración, no es difícil encontrar una combinación de parámetros, cuando el robot comienza a trabajar de forma sincronizada con los ticks generados.
Es decir, capta el patrón de generación de ticks, como aquí:
Creo que todo el mundo lo sabe.
Se ha publicado el artículoModelos de clasificación de la librería Scikit-learn y su exportación a ONNX
Aquí hay una lista de los soportados desde el propio sitio
https://onnx.ai/sklearn-onnx/supported.html
Gracias por los ejemplos listos en el artículo.
Tienes suerte de haber decidido hacer un negocio sensato una vez...ahora los brokers ya no recogen cotizaciones de tick, sino que las toman/suministran de algún sitio; puede estar relacionado con las actualizaciones del servidor MT.
A veces se puede ver a simple vista - aquí hay ticks frescos, y aquí hay una mierda general. E incluso con minutos
de hecho, los archivos de ticks reales tal y como eran en realidad, provenían de un DC en particular - una mercancía muy cara. (incluso a través del subrayado)