Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1564
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
pregunta como artista a los artistas: ¿hasta qué punto son aplicables estos métodos para analizar los sintéticos?
Para los que siguen el tema. Acaba de aparecer hace un par de velas, fresco como se puede decir :-)
La señal puede ser valiosa porque puedes conseguir un mejor precio. Es difícil prescribirlo algorítmicamente, pero si hay una oportunidad de abrirlo manualmente, no la pierdo.
Pregunta al revés, ¿para qué sirven los sintéticos?
en términos campesinos... Digámoslo así: sólo tú sabes cómo se construye un sintético y la probabilidad de que esté influenciado por el mundo exterior se reduce
¿es suficiente?
¿cómo se califica un sintético?
hacer algo como un indicador que asigne valores como 0, -0,03, +0,12, -0,48 etc. a cada par... entonces resultará que la línea del indicador en cada barra contendrá 28 valores para cada uno de los 28 pares de divisas
bueno, digamos.
¿cómo determinar la variable objetivo?
4 de diciembre - mi flujo de MdD
¿Qué pasa? ¿Dónde está el arroyo?
pregunta como artista: ¿hasta qué punto son aplicables estos métodos para analizar los sintéticos?
Si te refieres a MO, se aplica a todo lo que hay en la Tierra y más allá, otra cosa es que no puedas encontrar algo que no existe (casi), aunque si realmente quieres...
Pero ahora la búsqueda se ha hecho infinitamente más grande, no es como probar todo el kodobase, te salen canas con MO antes de empezar y luego te das cuenta de que ya has cometido los mismos errores, es una pena volver atrás, deberías convertirte en un gurú del mercado y vender algo))
En efecto, el flujo se ha reprogramado provisionalmente para el fin de semana de Año Nuevo.
Para los que saben. El resultado no es tan bueno :-(.
¿Cuánto te gustaría perder con esta tendencia? :-)
¿Cuánto podría perder con esta tendencia? :-)
Probablemente no habría abierto las poses y no habría perdido nada.
En efecto, el flujo se ha reprogramado provisionalmente para el fin de semana de Año Nuevo.
Vamos, que lo estamos deseando.