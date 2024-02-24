Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3264
Buscaré patrones no correlacionados en la matriz y veré cómo interactúan las 2 estrategias.
¿Qué hay que comprobar, es obvio matemáticamente ...
Si hay una tendencia general al alza (TC ganando) en las filas ruidosas, entonces al añadir los ruidos se suprimen entre sí, sólo queda la tendencia.
Siempre que el ruido no esté correlacionado en la serie.
Renat, cuéntame más sobre la competición.
Me interesan las normas/condiciones del entrenamiento del modelo.
1) ¿Existe alguna norma: cómo, con qué datos, durante qué periodo debe entrenarse el modelo?
2) ¿Existe alguna restricción para los modelos? Por ejemplo, ¿puedo utilizar algo que no sean redes neuronales?
3) O sólo tengo que proporcionar el archivo onnx, y qué modelo está dentro y en qué datos no es importante.
De momento, no veo ningún obstáculo técnico para contar una matriz de millón por millón en una simple máquina doméstica.
En MQL5, los elementos de una matriz de este tipo se calculan en ~ 55 horas en mi vieja máquina. El consumo de memoria es mínimo.La longitud de la fila es 100.
¿Está lleno, no tamizar, en las garrapatas?
Es completo. Las garrapatas no tienen nada que ver, es sólo una matriz doble.
Déjalo a un lado por ahora, los resultados no son mejores que MO, aunque MO también cojea en cuanto a suavidad de equilibrio
5 minutos, medio entrenamiento.
¿La longitud de la cuerda? ¿Cuánto tiempo se tardó en calcular?
Es el Ministerio de Defensa.
No hay diferencia si el patrón del EA original es el mismo: ver un patrón, abrir.
¿Un millón por un millón o 100? ¿Es que la matriz de entrada?
¿Y la salida es 1000000* 1000000 ? Eso es un terabyte. ¿La leíste línea por línea y la volcaste al disco?
¿Qué función usaste? ¿PearsonCorrM, PearsonCorrM2, PearsonCorr2 o estándar?