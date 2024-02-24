Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3025

MO para el contexto, mashka para el comercio )))

El comercio es todo acerca de riesgo / beneficio, no sobre akurasi ... IMHO


a, MO es sólo una herramienta para describir su comprensión del mercado, su modelo ...

Si no hay un modelo y usted piensa que MO es AI y es todo por sí mismo, entonces usted está en problemas durante mucho tiempo....

 
¿El amarillo es adaptativo? Está en el centro, es horizontal.

 
Ivan Butko #:

¿El amarillo es adaptable? Es el del centro que va horizontal.

No, es normal.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Son 100 años.
¿Desde qué fecha hasta qué fecha de la oos? Estaba pensando en un par de meses.
 
Maxim Dmitrievsky #:
No he encontrado ninguna solución prefabricada, tengo que analizar la estructura de árbol. Tardaré un poco más.

Sí, es lo mismo para mí en R - guarda la estructura del árbol en su propia manera extraña. Entonces tengo un analizador independiente para sacar las hojas.

 
mytarmailS #:

¿Y qué biblioteca utilizas para obtener inmediatamente desigualdades como reglas de hoja?

Aleksey Vyazmikin #:

Sí, así es como lo tengo en R también - guarda la estructura del árbol a su manera de una manera maravillosa. Entonces tengo un analizador independiente para sacar las hojas.

Algo así, puedes ordenar por importancia máxima en el modelo, por probabilidad de pertenecer a una clase y por frecuencia de uso.

Es suficiente por hoy.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Algo así sería, se puede ordenar por importancia máxima en el modelo, por probabilidad de pertenencia a una clase y por frecuencia de uso

Es suficiente por hoy.


¡Eso es efectivo!

¿Codificas los predictores en números de la muestra maestra?

Aleksey Vyazmikin #:

¡Es eficaz!

¿Codifica los predictores en números de la muestra maestra?

cualquier nombre

 
Maxim Dmitrievsky #:

cualquier nombre

Si los nombres de las columnas de la tabla de la muestra general se toman del árbol, está bien.

Puedes pensar en la velocidad más tarde, si funcionará al menos eficientemente.

