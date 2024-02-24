Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3025
MO para el contexto, mashka para el comercio )))
El comercio es todo acerca de riesgo / beneficio, no sobre akurasi ... IMHO
Si no hay un modelo y usted piensa que MO es AI y es todo por sí mismo, entonces usted está en problemas durante mucho tiempo....
El comercio es todo acerca de riesgo / beneficio, no akurasi ... IMHO
¿El amarillo es adaptativo? Está en el centro, es horizontal.
No, es normal.
Son 100 años.
No he encontrado ninguna solución prefabricada, tengo que analizar la estructura de árbol. Tardaré un poco más.
Sí, es lo mismo para mí en R - guarda la estructura del árbol en su propia manera extraña. Entonces tengo un analizador independiente para sacar las hojas.
¿Y qué biblioteca utilizas para obtener inmediatamente desigualdades como reglas de hoja?
Algo así, puedes ordenar por importancia máxima en el modelo, por probabilidad de pertenecer a una clase y por frecuencia de uso.
Es suficiente por hoy.
¡Eso es efectivo!
¿Codificas los predictores en números de la muestra maestra?
cualquier nombre
Si los nombres de las columnas de la tabla de la muestra general se toman del árbol, está bien.
Puedes pensar en la velocidad más tarde, si funcionará al menos eficientemente.