Uladzimir Izerski #:

Las flechas aparecen en el momento en que se produce un acontecimiento.

Intentaré averiguarlo. Si tengo suficiente cerebro). No he tratado estos temas. No he necesitado hacerlo. Estoy ocupado con cosas de familia.

Si las flechas del centro de la barra dependen arbitrariamente del tick, será un poco más complicado.

También puedes darme un archivo bin, pero describe su estructura.

 
sibirqk #:

Hace veinte años, cuando desarrollaba C, también me estancaba en este punto. Indexar desde cero, y el ciclo es una unidad menos. Pero entonces MKL es fácil de dominar - el mismo C.

Si empiezas desde cero, probablemente sea más fácil, empezando desde cero. Y ya he aprendido otro idioma, es difícil pensar de manera diferente....
 
Aleksey Vyazmikin #:

Si las flechas en el centro de la barra, dependen arbitrariamente de la garrapata, entonces sin duda será un poco más complicado.

También puede dar archivo bin, pero describir su estructura.

Fecha - número de barra, y el objetivo 0 o 1 compra venta?

 
Valeriy Yastremskiy #:

¿La fecha es el número de barra y el objetivo es 0 o 1 compra venta?

La fecha es mejor, para controlar la sincronización.

Objetivo "0" o "1" - flecha apareció o no, o a la vez -1 - flecha hacia abajo, 1- flecha hacia arriba, 0 - sin flecha.

Aunque, admito que el indicador no es una condición que la flecha se dibuja sólo una vez por rodilla, incluso si hay una razón para dibujar repetidamente, entonces será difícil.

 

¿Cuál de las siguientes es la mejor herramienta para generar datos?

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html


Evgeni Gavrilovi #:

¿Cuál de las siguientes es la mejor herramienta para generar datos?

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html


Se debe tomar aquella agrupación que sea relevante para la variable objetivo.

¿Existe aquí una agrupación de este tipo?

 
Evgeni Gavrilovi #:

¿Cuál de las siguientes es la mejor herramienta para generar datos?

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html


La agrupación no genera datos
 
Ah, ya veo, ¿entonces sólo hay un MMG? ¿No hay otros?
Evgeni Gavrilovi #:
Ah, ya veo, ¿entonces sólo hay un MMG? ¿No hay otros?

TGAN y otros GAN, autocodificadores, estimación de la densidad del núcleo, cópulas...

No he probado TGAN, los otros son peores que GMM.

Quizás haya nuevos GANs de series temporales disponibles.

*GMM no converge bien en muestras grandes, necesitas usar muestras no muy grandes.
 
Maxim Dmitrievsky #:

TGAN y otros GAN, autocodificadores, estimación de la densidad del núcleo, cópulas

No se ha probado TGAN, los demás son peores que GMM

Tal vez haya nuevos GAN de series temporales disponibles.

*GMM no converge bien en muestras grandes, hay que usar muestras no muy grandes.

Sí, hay un montón de opciones, y al principio eran incluso significativas))) Bueno, como si una búsqueda completa es también una opción significativa, lo principal es tener suficiente poder)))))

