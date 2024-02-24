Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2709
Entonces habría especificado que estaba mirando el gráfico desde una perspectiva tervera. Tal como está, es un lío. El objeto de estudio no está claro. Es real o ficticio.
Buscamos un hecho real que haya impulsado a la gente a actuar. Por supuesto que habrá ficticios, pero cómo identificarlos y eliminarlos es otra cuestión.
Es improbable que vaya a decir teórico. Más bien se limita a seguir intuitivamente un camino similar. Algo parecido a cómo se "descubrió" el cálculo diferencial después de Newton muchas veces sin saber nada de sus obras.
Por eso es necesario el trabajo en equipo, cuando todos pueden aplicar productivamente su inteligencia a un objetivo común.
Por supuesto, carezco de conocimientos, pero se compensa con una imaginación vigorosa, que fluiría más rápido en la dirección correcta si hubiera gente con conocimientos.
Se sabe que el conocimiento limita la imaginación de las personas, por lo que la sinergia sería productiva.
No cabe duda de que me faltan conocimientos, pero eso se compensa con una imaginación vigorosa
No es lógico utilizar un evento entendido como evento procedente de FA en un entorno en el que no existe una contabilidad de los mismos salvo la estrecha contabilidad de las noticias. La búsqueda de eventos de real en el gráfico de precios sin su identificación tampoco es clara.
En general, es mejor dar primero una comprensión de sus propios términos y coger las piedras de interlocutores). Es una lástima que chelya se organizan de tal manera que para cambiar el sistema de términos es para ellos como una traición a sí mismo, pero es la forma más difícil y no garantiza la solución, pero es una condición necesaria de co-op)))))
Creo que entiendo lo que la gente no entiende, aquí está el esquema, debe quedar más claro.
En cuanto a la terminología - Todavía no he oído un análogo del nombre, y antes he explicado por qué no es una búsqueda de "Reglas" en el sentido aceptado de la comprensión. De lo contrario, se trataría de dos reglas diferentes, una exacta y otra probabilística.Un suceso puede representarse como un árbol de decisión, pero no lo conocemos, tendríamos que intentar construirlo. Sin embargo, es demasiado costoso construir el árbol entero, así que sugiero buscar tocones - 2-3 divisiones, y luego intentar construir el árbol entero.
Buscamos un acontecimiento real que haya impulsado a la gente a actuar. Al mismo tiempo, por supuesto, los habrá ficticios, pero cómo identificarlos y eliminarlos es otra cuestión.
No hay eventos entre los componentes de la serie temporal, y mucho menos reales
Así que dejémoslo por ahora, no usemos las series temporales como se usan.
Así que vamos a dejarlo por ahora, no vamos a utilizar las series temporales tal y como se utilizan.
No tengo nada más que usar, así que los usaré. La clasificación de series temporales no ha desaparecido. Utiliza su propia terminología, como atributos en lugar de eventos.
Los eventos se describen mediante rasgos.
Un rasgo/predictor/característica puede ser un conjunto de datos o el resultado de procesar esos datos.