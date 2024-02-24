Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2558

mytarmailS #:

¿Por qué?

es que no buscamos un ciclo correcto (sinusoide) que no existe

sino varios ciclos simples (sinusoides) cuya suma creará nuestro ciclo complejo no sinusoidal (complejo de la palabra sumar)

Bueno, es una variación de eso, más o menos, en cualquier variación
 
mytarmailS #:

Alexei, ¿comprendes bien el hmm?

Entiendo más o menos la esencia, pero no he entrado en detalles sobre la práctica, ya que no los considero adecuados para los precios.

 
elibrarius #:

¿Por qué debemos detraer? Hay que buscar las tendencias. Es más bien una des-tendencia).

Para no perder el momento en que el ruido se convierta en la tendencia contraria)

Tal vez debamos volver a las definiciones comunes simples.
Descomposición en tendencia, estacionalidad, ciclos y ruido. Se puede intentar cualquiera de ellos, con distintos grados de éxito.
Estacionariedad - la constancia de la media y la varianza, no observada en el mercado.
Regularidad: presencia de repetibilidad, algún análogo de los ciclos 2D, o persistencia, un cierto nivel de señal. Algo así como lleva las oportunidades de especulación. Diferente de SB para mejor.
 
Aleksey Nikolayev #:

Más o menos entiendo el concepto, pero no he entrado en detalles porque no creo que sean adecuados para los precios.

Me gustaría enseñar el SMM, pero de una manera inusual, a través de una función de aptitud, genética u otra...

Quiero hacer las matrices de transición de estado a mí mismo ... Tengo un paquete, estas matrices, pero lo que exactamente y dónde cambiar, no entiendo muy bien, ¿puede ayudar con esto?

 
Maxim Dmitrievsky #:
La regularidad es la presencia de repetibilidad, algún análogo de los ciclos 2D, o la persistencia, un cierto nivel de señal. Es un poco lo que conlleva el potencial de especulación. Diferente de SB.

¿Por qué no se puede llamar a la regularidad - un patrón?

Porque "regularidad" tiene una definición y no coincide con la tuya...

se viola la primera ley de la lógica)

mytarmailS #:

¿Por qué no debería llamarse regularidad a un patrón?

Y "regularidad" tiene una definición y no coincide con la tuya.
No es mío, es de algún artículo. Que mucha gente confunde estacionariedad y regularidad, dotando a la estacionariedad de cierta capacidad predictiva que no está presente en una serie no estacionaria. Pero la estacionariedad no tiene ningún efecto sobre la capacidad de predicción más allá de volver a la media. Pero eso es si la serie original es tal, cuando se diferencia, ya no es la serie original.

Regular: se repite en el tiempo y en el espacio. Una definición normal. O llevar algún tipo de información ordenada.
 
Maxim Dmitrievsky #:
No es mío, es de algún artículo.

Algún tipo de artículo pseudocientífico ya que el autor viola la primera ley de la lógica...

No se puede llamar regularidad a un patrón, aunque el concepto de regularidad ya está tomado...

Qué tonto...

Maxim Dmitrievsky #:
Pero la regularidad no afecta a la capacidad de predicción

¿Capacidad de predicción de qué?

si la fila es estacionaria, por supuesto que sí.

mytarmailS #:

es un artículo pseudocientífico si el autor viola la primera ley de la lógica...

No se puede llamar regularidad a un patrón, aunque el concepto de regularidad ya está tomado...

¿Qué clase de imbécil...

¿Poderes de predicción de qué?

Si es una serie que es regular, entonces por supuesto que afecta...

Una serie estacionaria puede ser regular y singular. Quizás esto ayude en la búsqueda :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Las series estacionarias pueden ser regulares y singulares. Quizás esto ayude en la búsqueda :)

¿buscando el camino al manicomio? :)

