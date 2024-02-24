Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2558
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Por qué?
es que no buscamos un ciclo correcto (sinusoide) que no existe
sino varios ciclos simples (sinusoides) cuya suma creará nuestro ciclo complejo no sinusoidal (complejo de la palabra sumar)
Alexei, ¿comprendes bien el hmm?
Entiendo más o menos la esencia, pero no he entrado en detalles sobre la práctica, ya que no los considero adecuados para los precios.
¿Por qué debemos detraer? Hay que buscar las tendencias. Es más bien una des-tendencia).
Para no perder el momento en que el ruido se convierta en la tendencia contraria)
Más o menos entiendo el concepto, pero no he entrado en detalles porque no creo que sean adecuados para los precios.
Me gustaría enseñar el SMM, pero de una manera inusual, a través de una función de aptitud, genética u otra...
Quiero hacer las matrices de transición de estado a mí mismo ... Tengo un paquete, estas matrices, pero lo que exactamente y dónde cambiar, no entiendo muy bien, ¿puede ayudar con esto?
¿Por qué no se puede llamar a la regularidad - un patrón?
Porque "regularidad" tiene una definición y no coincide con la tuya...
se viola la primera ley de la lógica)
¿Por qué no debería llamarse regularidad a un patrón?Y "regularidad" tiene una definición y no coincide con la tuya.
No es mío, es de algún artículo.
Algún tipo de artículo pseudocientífico ya que el autor viola la primera ley de la lógica...
No se puede llamar regularidad a un patrón, aunque el concepto de regularidad ya está tomado...
Qué tonto...
Pero la regularidad no afecta a la capacidad de predicción
¿Capacidad de predicción de qué?
si la fila es estacionaria, por supuesto que sí.
es un artículo pseudocientífico si el autor viola la primera ley de la lógica...
No se puede llamar regularidad a un patrón, aunque el concepto de regularidad ya está tomado...
¿Qué clase de imbécil...
¿Poderes de predicción de qué?
Si es una serie que es regular, entonces por supuesto que afecta...
Las series estacionarias pueden ser regulares y singulares. Quizás esto ayude en la búsqueda :)
¿buscando el camino al manicomio? :)