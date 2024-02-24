Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2562
Offtopic, pero divertido
https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg
¡Hola!
¿Eres el TechnoShaman?
Llevo unos cuantos años inscrito.
No, no soy rival para él.
Poco a poco me voy adentrando en la descomposición wavelet.
Me encontré con este esquema, sobre la diferencia entre la descomposición ordinaria y la descomposición por lotes.
Lo he resaltado yo mismo para que sea más visible.
Dicen que la descomposición por lotes da resultados más precisos que la descomposición habitual.
Quizá también le interese conocerlo.
¿Qué pasa con MGC o SSA?
Aunque es interesante sentir las ondulaciones.
No sé lo que es.
Sí, es una oruga.
MGC es PCA.
Creo que da igual cómo se descomponga, lo que importa es qué hacer con él después...
Hace unos años ojeé un montón de libros sobre wavelets, ahora me interesa más cómo calcularlas rápidamente. Estos diagramas son realmente engañosos. Los diagramas muestran un desglose en los componentes LF y HF. Esto es lo que habrá después de la descomposición wavelet. Pero por los diagramas parece que las ondículas son filtros LF, cuando en realidad las ondículas son filtros de paso de banda con algunas propiedades que gustan a los matemáticos.
Lo descrito anteriormente no incluye un esquema de elevación. Es un tema bastante interesante, pero no he profundizado en él.
Probablemente se convierta en paso de banda después de la extracción de los coeficientes, un cierto nodo,
estableciendo un umbral de penalización y una mayor reducción del ruido, la compresión.
Yo también sigo estudiándolo. La cuestión es que las ondículas son aplicables tanto a las señales unidimensionales como a los datos matriciales.
Tal vez el levantamiento sólo sea aplicable a las transformaciones matriciales. Hasta ahora, quiero entender las opciones de aplicación de los diferentes enfoques.
No se trata de encontrar un modelo exitoso al azar, sino de aumentar la probabilidad de que ese modelo tenga éxito.
entonces debe ser más específico.