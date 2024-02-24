Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2535

Nuevo comentario
 
Maxim Dmitrievsky # :
https://www.mql5.com/ru/articles/222

Las devoluciones (retornos) son para los teóricos. Los profesionales tienen sus propios métodos.

 
Aleksey Nikolayev #:

muestreo de los incrementos del logaritmo del precio

El precio de las monedas no cambia muchas veces, ¿por qué necesita un logaritmo? Pero los incrementos sí cambian.
 
Aleksey Nikolayev #:

Sigue probando el muestreo d[i]=log(puja[i]/puja[i-1])=log(puja[i])-log(puja[i-1]).

También puedes probar la aproximación sin logaritmos d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1

Sorprendentemente, estas fórmulas no funcionan

oferta[i]/ oferta[i-1]-1 log(oferta[i]/oferta[i-1])


Y el resultado es muy parecido, incluso si entrecierras los ojos no puedes ver la diferencia. Los ejes están desplazados unos pocos píxeles. Lo he comprobado varias veces.

[Eliminado]  
Aleksey Nikolayev #:

Las devoluciones (retornos) son para los teóricos. Los profesionales tienen sus propios métodos.

Entonces no entiendo de qué estamos hablando
 
Maxim Dmitrievsky #:
Entonces no entiendo de qué estamos hablando

Como teórico, tampoco entiendo mucho.

 
Rorschach #:

Y el resultado es muy parecido, incluso si entrecierras los ojos no puedes ver la diferencia. Los ejes están desplazados unos pocos píxeles. Comprobado varias veces.

Este debería ser el caso, porque cuando x es pequeño, aproximadamente log(1+x)~x. En este caso x=bid[i]/bid[i-1]-1

Rorschach #:

Sorprendentemente, estas fórmulas no funcionan.

Tal vez se manifieste el conocido efecto de cola gruesa de la distribución de los retornados. Los valores de retorno más grandes aparecen más a menudo de lo que deberían en el caso de una distribución normal.

 
¿Alguien se fijó en el envejecimiento de la parcela de Lag? Es un cotier, publicado hace unas páginas.
 
secret #:
El precio de las monedas no cambia dramáticamente, ¿por qué necesitaría un logaritmo? Pero los incrementos sí cambian.

Un reputado científico escribió que el precio debe ser logarítmico y todos los teóricos continúan ciegamente.

 
Aleksey Nikolayev #:

Un reputado científico escribió que el precio debe ser logarítmico y todos los teóricos siguen haciéndolo a ciegas.

Debe haber escrito sobre las acciones.
 
secreto #:
Así que debe haber escrito sobre acciones.

No lo he leído, pero la fórmula de Bleck-Scholes se deriva de él y no dice que sólo se trate de opciones sobre acciones. Aunque, por supuesto, no es exactamente cierto para nada, pero se utiliza como punto de partida para cualquier teoría de opciones.

1...252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542...3399
Nuevo comentario