Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2534

Nuevo comentario
 
Amigos, ¿cómo se hace el logaritmo, porque es una tontería ?
 
Tome los incrementos, tradúzcalos en puntos, sume 1, reste menos (luego regrese).
 
Rorschach #:
Amigos, ¿cómo logaritmo correctamente, ya que se obtiene tal disparate ?

No entiendo muy bien qué hay en tus gráficos (¿trazado Q-Q?). Parece que la muestra de incrementos de precios en logaritmos debe compararse con una distribución normal.

 
Y realmente, a donde quiera que voltees, ese va de lado
 

Gráfico Q-Q, incrementos

variaciones sobre un tema

delta=(bid[i]-bid[i-1])/_Point;
if(fabs(delta)<FLT_EPSILON) continue;
price[index]=(delta>=0)?log1p(delta):-log1p(-delta);
index++;

En la primera línea hay una multiplicación por 100000, pero ¿cuánto es correcto?

Es posible no multiplicar, de todos modos será más de 1, pero en este caso obtendremos 3 diagrama por el enlace.

O puedes multiplicarlo por 10000000 y el gráfico volverá a ser diferente.

La cuestión principal aquí es ¿cuántas veces hay que multiplicar los incrementos?

 
Rorschach #:

Gráfico Q-Q, incrementos

variaciones sobre un tema

En la primera línea hay una multiplicación por 100000, pero ¿cuánto es correcto?

Es posible no multiplicar, de todos modos será más de 1, pero en este caso recibiremos 3 diagrama en el enlace.

O puedes multiplicarlo por 10000000 y el gráfico volverá a ser diferente.

La cuestión principal es ¿cuántas veces el incremento?

por el tamaño del contrato, como opción.

 
LenaTrap #:

No quiero volver a escribir tonterías con cara de listo, es una idea súper clásica, la regresión de crestas en general se inventóen 1970.

Creo que ya ha estado aquí.

Y luego está el problema de los pisos y las tendencias.


 
Rorschach #:

Gráfico Q-Q, incrementos

variaciones sobre un tema

En la primera línea hay una multiplicación por 100000, pero ¿cuánto es correcto?

Es posible no multiplicar, de todos modos será más de 1, pero en este caso obtendremos 3 diagrama por el enlace.

O puedes multiplicarlo por 10000000 y el gráfico volverá a ser diferente.

La cuestión principal aquí es ¿cuántas veces hay que multiplicar los incrementos?

Sigue intentando muestrear d[i]=log(puja[i]/puja[i-1])=log(puja[i])-log(puja[i-1]).

También puedes probar la aproximación sin logaritmos d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1

 

Adición al comentario anterior

Es todo multiplicación en la primera línea de código

multiplicar los incrementos por 10^5

sin multiplicación


Multiplicación de los incrementos por 10^8


[Eliminado]  
https://www.mql5.com/ru/articles/222
1...252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541...3399
Nuevo comentario