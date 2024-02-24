Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1264
Mihail Marchukajtes:
¿Maximka se enredó en el bosque y aún no puede encontrar la salida? Negocios ....
Admito que no he estado aquí durante mucho tiempo, todo negocios y preocupaciones.... Pero decidí venir aquí. Regístrese, por así decirlo :-) Por cierto....
No hay lugar para nada. Antes Maximka la drogadicta, ahora Maximka la medio idiota))
bueno, solo eres un buen día en la vida, y no cambias tu estadoChica secreta
Oh, maestro)) Lo mismo ocurre con los "modelos". Dónde está el ciervo y dónde está la chica, dónde está 0,
y 1... No hay definición, está todo en una pila))) hilarante...
Tardé más de 10 minutos en saber cómo responder... Debí de estar preparándome, preparando capturas de pantalla, preocupándome...
lo entiendo, necesitas resurgir de un montón de mierda para hacer una aparición espectacular, entonces te sientes bien ))
bueno, bienvenido de nuevo ))))
la velocidad de aprendizaje es buena, el tiempo de respuesta al utilizar y el tiempo de descarga de la estructura son pobres, ya que los archivos forestales son grandes. He tenido hasta 300 mb.
Hay algo que no funciona en la serialización. El bosque se entrena y se guarda más rápido de lo que se carga desde el archivo.
Si dice que el bosque ahora genera órdenes de magnitud menos archivos, esto es un aumento de velocidad muy grandePor el contrario, NS entrena durante más tiempo, pero la respuesta es instantánea. No hay diferencia en la calidad de la clasificación. Se puede utilizar cualquier cosa, pero el bosque fuera de la caja funciona, y el NS necesita ser ajustado.
//--- información del nodo:
Todo lo que está escrito sobre el bosque en la descripción de la actualización:
Algoritmo de construcción de bosques aleatorios mejorado, que es de 2 a 10 veces más rápido que la versión anterior y produce bosques de órdenes de magnitud más pequeños.
La versión antigua tiene la siguiente estructura de datos
//--- W[K+0] - número variable (-1 para el modo hoja)
//--- W[K+1] - umbral (clase/valor del nodo hoja)
//--- W[K+2] - ">=" índice de rama (ausente para el nodo hoja)
Este nuevo nodo almacena las mismas 3 variables para un nodo y 2 para una hoja.
Y el árbol se construye exactamente de la misma manera - hasta el último ejemplo con 0 error. No vi ninguna poda.
Lo único que he visto en los comentarios del código sobre la aceleración de
Tipo de división:
* 0 = dividir en la posición aleatoria, la más rápida
* 1 = división en la mitad del rango
* 2 = división fuerte en el mejor punto de la gama (por defecto)
Parece que la división aleatoria da lugar a una aceleración de 2 a 10 veces y a mejores puntos de división, lo que a su vez puede dar lugar a un árbol más compacto.
Sólo hay que añadir la selección de puntos aleatorios a la función de partición. Editar en 2-3 líneas))
es decir, ¿el método de división es ahora configurable? Pero la opción por defecto sigue siendo la más lenta
Oh, bueno, entonces puedes rehacerlo tú mismo, sí :)
Sólo que me temo que todas las ediciones se sobrescribirán cuando se actualice el terminal. Deberíamos hacer una copia de la clase de bosque y guardarla como un archivo separado
Sí, o mantener un archivo.
Bueno, entonces, vamos a experimentar, gracias por hurgar, es útiltal vez de la misma manera que podríamos añadir árboles bayesianos, si lo entiendes
Así que entiendo que se puede tratar de cambiar algo aquí
Sí. Y duplicarlo en DFSplitR, para que el andamiaje de regresión tenga también la misma funcionalidad