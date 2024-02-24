Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2432
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
6 operaciones
He añadido lo de los baskaks para que quede más claro
Baskak es un representante delkanmongol en las tierras conquistadas, un recaudador de impuestos(alguacil [1]).
Ni siquiera tienes eso, mastica tu grasa:)
Un mono es mejor comerciante ))))) Me daría vergüenza mostrarlo.
Aquellos que no sepan ni siquiera lo que es el NMR, pueden ser enviados con seguridad al MPC, o leer todo el tema desde la primera página, pasando con remilgos por los impulsos verbales de Rena y los baskaks voladores. Porque nunca entenderán la filosofía del tema :)
¿Sabe lo que es un PLM?
¿Sabe qué es el PLM?
También sugieres que jueguen al póker con las cartas de Carnot ))))
no funciona, al menos escribir en el foro sobre la calidad de los productos en el Mercado no tiene sentido.
Según el administrador, la asistencia al foro por parte de los clientes tiende a cero, sólo se marcan en la página principal
También sugieres que jueguen al póker con las cartas de Carnot )))))
)))
Yo prefiero Preferance).
Implementado un algoritmo basado en los principios de la "base de conocimientos" versión 1.0.0 :)
Las diferencias con los "clásicos" de la clasificación...
1) El algoritmo no está entrenado con etiquetas de clase, no tiene etiquetas, pero hay "memoria" (base de conocimientos).
2) Hay una fuerte sospecha de que en principio no hay reconversión...
3) El algoritmo no predice el siguiente momento en el tiempo (no predice la tendencia actual), sino que predice las zonas de inversión del mercado
4) No se utilizaron clasificadores ni regresores, sino que se redujeron los datos (reducción de la dimensión) y se agruparon
La imagen muestra las zonas de soporte y resistencia dibujadas por el algoritmo. El color tenue indica un pd/p con una probabilidad baja de +- 50%.
El color brillante representa las zonas en las que el algoritmo está seguro en un 75% o más.
El momento en que la zona aparece en el gráfico se indica con un punto en el gráfico, bien o el comienzo de la zona en sí...
El algoritmo no ha visto datos nuevos desde hace más de 2 meses, los que están tomando decisiones basadas en datos bastante anticuados, pero para mí bastante adecuados...
Aquí está el gráfico de 5 minutos del EUR de hoy.
No sé por qué debería mantener un robot tan fuerte en mi robot de comercio, pero no creo que sea muy preciso, creo que parece que el mercado está mejorando ...
Estoy planeando hacer un robot realmente fuerte en una poderosa "base de conocimientos", pero es difícil, estoy pensando en su implementación, mi conjetura es que tal robot puede pesar decenas de gigabytes, pero debe operar bien...
Eso es todo por ahora...
pero debería comerciar bien...
Eso es todo por ahora...
¿Por qué has pintado tanto sobre el gráfico que no se puede ver aunque seas el autor?
como mínimo, dibujar flechas de entrada/salida para el sistema de comercio, idealmente esto es probado por el probador
como mínimo, el TS invertido (la señal de compra termina con una señal de venta y viceversa) no funcionará,
pero tal vez los pequeños despegues funcionen, aunque por qué es mejor que los indicadores ordinarios, me callaré sobre los drawdowns, porque no es lo principal, ¿verdad? ))))
ZS: si "volteas" las flechas, creo que nada cambiará ;)
¿por qué has pintado tanto sobre el gráfico que incluso como autor no se ve nada?
Aquellos que no sepan ni siquiera lo que es el NMR, pueden ser enviados con seguridad al MPC, o leer todo el tema desde la primera página, pasando con remilgos por los impulsos verbales de Rena y los baskaks voladores. Porque nunca captarán la filosofía del tema :)
ya estás en la página 10 del alucinante plumero de la neurona
hacer algo al respecto.