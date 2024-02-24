Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2429
¿Tienes enlaces a fuentes y literatura? Porque la búsqueda devuelve esto ......
No lo pienses demasiado. Este es sólo un ejemplo dado. Hay herramientas mejores y más rápidas disponibles.
Así que esto es...
en este hilo
https://www.mql5.com/ru/users/reshetov
Una vez más, para los que no lo entienden, ¿qué tiene que ver el Forex con esto?
Me alegro de que lo entiendas. Usted tiene una estrategia de Forex que da señales de compra o venta, pero como todas las estrategias estas señales funcionan al 50%. La red neuronal permite clasificar estas señales como verdaderas o falsas. Ejemplo: La señal básica emitió una señal de compra, y el NS dijo "NO", entonces esta señal de compra es falsa y usted debe vender. ¿Está claro?
El hecho de que la red de entrada se alimente de una cantidad bastante grande de datos que se analizan manualmente en muy poco tiempo no es posible, si es que no es posible hacerlo en principio.
Aquí hay un enlace a su descripción. No voy a mentir, ya lo he retocado en cuanto a métricas adicionales y demás, pero la última versión también es robusta
https://sites.google.com/site/libvmr/home
se dio por vencido:
Me alegro de que entienda que no está claro. Usted tiene una estrategia de forex que produce señales de compra o venta, pero como todas las estrategias estas señales funcionan 50/50. La red neuronal permite clasificar estas señales como verdaderas o falsas. Ejemplo: La señal básica emitió una señal de compra, y el NS dijo "NO", entonces esta señal de compra es falsa y usted debe vender. ¿Está claro?
La razón es que la entrada de la red es una cantidad bastante grande de datos que no pueden ser analizados manualmente en muy poco tiempo, si no es posible hacerlo en principio.
Soy 100% preciso, no hace falta una red neuronal.
No son comerciantes, sólo son teóricos.
La forma en que veo que funcionan - como, usted lanza una moneda y TP sólo toma, y no se dan cuenta de la reducción.