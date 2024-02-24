Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2275
¿Tal vez DTW?
Un artículo en el Hubra sobre el uso de DTW en el reconocimiento del habla.
No, DTW es para áreas locales, además es lento...
Y tendrían que escalonar todo el gráfico en una ventana deslizante + con todas las dimensiones de la ventana deslizante...
eso no es una opción...
Seguro que hay algo más brillante.
Gran normalización deslizante + correlación
abra + cadabra
gracias todo claro)
Está en la amplitud, lo quiere a tiempo.
Lo quiere todo.
El algoritmo debe entender que todo es lo mismo.
Hay una diferencia tanto en tiempo como en amplitud y frecuencia....
La misma UNA es la proporción entre los puntos del patrón
Esto es en amplitud, pero parece que lo quiere en tiempo.
gran remuestreo por tiempo, dividir en barras más amplias (bins), o viceversa interpolarla interpolación parece preferible, porque no se perderá información
Bueno, este es un ejemplo de científicos que buscan patrones. Pero somos mucho más inteligentes y nuestras motos son mucho mejores.
Repito "para los que están en el tanque" TDW para patrones locales similares
No vas a girar el ratón en el área de 20-100 metros alrededor de ti, todos los patrones que están en el artículo estarán dentro de 0,5 metros como máximo... (son localmente similares (en el tiempo) )
Yo, en cambio, necesito una invariabilidad completa en el tamaño
No pasa nada, dentro de unos años descubrirás el logaritmo.
Para encontrar la lógica del tamaño de la gama, a partir de ella buscar escalas, o más bien en qué escala buscar el patrón. De lo contrario, por la fuerza bruta completa ventanas de la anchura del patrón máximo al mínimo, y así se desliza a lo largo de la fila es caro. pero todo será definitivamente encontrado. la anchura del patrón máximo sólo tiene que ser entendido.
No pasa nada, en unos diez años descubrirás el logaritmo.
¿Cómo ayudará la logaritmética a reconocer los patrones que dibujé arriba?
La lógica del valor de propagación en el rango, a partir del cual buscar la escala, o mejor dicho en qué escala buscar el patrón. La única manera de encontrarlos todos es hallar la anchura del patrón máximo.
Sabes que va a tomar medio día para encontrar un patrón, la búsqueda completa...
Creo que hay una forma más elegante.