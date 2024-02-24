Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2275

Aleksey Nikolayev:

¿Tal vez DTW?

Un artículo en el Hubra sobre el uso de DTW en el reconocimiento del habla.

No, DTW es para áreas locales, además es lento...

Y tendrían que escalonar todo el gráfico en una ventana deslizante + con todas las dimensiones de la ventana deslizante...

eso no es una opción...

Seguro que hay algo más brillante.

 
Maxim Dmitrievsky:

Gran normalización deslizante + correlación

abra + cadabra

gracias todo claro)

 
elibrarius:
Está en la amplitud, lo quiere a tiempo.

Lo quiere todo.

El algoritmo debe entender que todo es lo mismo.


Hay una diferencia tanto en tiempo como en amplitud y frecuencia....

La misma UNA es la proporción entre los puntos del patrón

elibrarius:
Esto es en amplitud, pero parece que lo quiere en tiempo.

gran remuestreo por tiempo, dividir en barras más amplias (bins), o viceversa interpolar

la interpolación parece preferible, porque no se perderá información
 
Pues bien, he aquí un ejemplo de científicos que buscan patrones. Pero somos mucho más inteligentes y nuestras motos son mucho mejores.
 
Repito "para los que están en el tanque" TDW para patrones locales similares

No vas a girar el ratón en el área de 20-100 metros alrededor de ti, todos los patrones que están en el artículo estarán dentro de 0,5 metros como máximo... (son localmente similares (en el tiempo) )

Yo, en cambio, necesito una invariabilidad completa en el tamaño

 
No pasa nada, dentro de unos años descubrirás el logaritmo.

 
Para encontrar la lógica del tamaño de la gama, a partir de ella buscar escalas, o más bien en qué escala buscar el patrón. De lo contrario, por la fuerza bruta completa ventanas de la anchura del patrón máximo al mínimo, y así se desliza a lo largo de la fila es caro. pero todo será definitivamente encontrado. la anchura del patrón máximo sólo tiene que ser entendido.

 
Aleksey Nikolayev:

No pasa nada, en unos diez años descubrirás el logaritmo.

¿Cómo ayudará la logaritmética a reconocer los patrones que dibujé arriba?

 
Valeriy Yastremskiy:

La lógica del valor de propagación en el rango, a partir del cual buscar la escala, o mejor dicho en qué escala buscar el patrón. La única manera de encontrarlos todos es hallar la anchura del patrón máximo.

Sabes que va a tomar medio día para encontrar un patrón, la búsqueda completa...

Creo que hay una forma más elegante.

