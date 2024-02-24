Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2098
Sí, curioso, lo tendré en cuenta
Algún tipo de GPT-3 puede tener cotier también.
¿Cómo puedo descargar el archivo *.ipynb de github a jupyter notebook?
añadir: La pregunta se ha eliminado - se ha hecho clic en algo y ha aparecido un botón de descarga:
Vladimir, ¿estás con nosotros ahora, en el lado oscuro?
Sólo estoy aprendiendo...
No puedo imprimir las cinco primeras líneas del objeto DataFrame.
Tomo el script de la entrega 'data folder'\NScripts\Python\copy_rates_from.py' y añado las líneas:
y el método no imprime nada:
Mi artículo fue publicado. Te invito a que lo leas y lo critiques :)
Alexey, mi pregunta para ti y para todos: ¿Por qué? Tomemos como objetivo la señal de cruce de la media móvil y no la toquemos en la siguiente barra...".
Puedes enseñar la señal "ideal". Toma una ZZ (varias ZZ) y haz un ciclo de presente a pasado en cada barra, que subirá/bajará exactamente, durante tantos compases.
Cuando era un Neuroshell Day Trader Profesional aprendí tal señal y obtuve el primer resultado razonable, pero fue muy difícil utilizarla en el comercio real.
Por eso, en ese momento no sabíamos que los puntos de giro se predicen mal con ese método, y el entrenamiento se basa principalmente en las tendencias....
Es bastante razonable utilizar diferentes estrategias para la diversificación, y MO ayuda a mejorar las estrategias subyacentes, que es lo que sugerí utilizar en el artículo.