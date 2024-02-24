Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2096
Estoy en una conferencia sobre el rollo, escribiré más tarde.
en la conferencia sobre el roll-up? )))) bien))
Iré a la reunión semanal de expertos en cata de cervezas y también hablaremos del calentamiento global del planeta Tierra.
¿Vas a ver el fútbol con cerveza?
en la conferencia sobre el roll-up? )))) bien))
eso es todo).
He hecho algunas herramientas, no te servirá de nada. Si no sabes cómo cocinar los datos.
es algo bueno, ve a por ello.
Si los datos no son demasiado grandes, es más conveniente utilizarlos en un PC local. En google colab los núcleos se desactivan en reposo, tienes que volver a instalar todos los paquetes y descargar los datos. El procesador que hay es de sólo 4 núcleos y tesla no es el más potente
+ Sí, lo habría hecho hace mucho tiempo, ya que tenía que hacer mucha codificación.
Y restringe sólo el hecho de que tendré que reponer ONNX primero, y luego me quedaré con la portación.
Aunque en la actualidad estoy seguro de que es posible entrenar las arquitecturas/modelos/algoritmos existentes y portarlos al terminal.
Sí, no... el fútbol no se pone de moda, me gustan las carreras, y el billar, me gusta verlo y jugarlo.
sí, eso es).
He hecho algunas herramientas, no te servirá de nada. Si no sabes cocinar
Y qué, ¿ya sabes lo que es un max pooling? )
Sí, no... el fútbol no se pone de moda, me gustan las carreras, y el billar, me gusta verlo y jugarlo.
Sé lo de la agrupación máxima, pero hoy era la clase de introducción.
tienen procesamiento de imágenes y vídeo, pero no es difícil de transferir a las series temporales
+ Sí, hace tiempo que lo habría PITONADO, ya que tenía que codificar de diferentes maneras.
Bueno, 3 personas ya han votado por ONNX (incluyéndome a mí), quizás alguien se anime
Yo también estoy a favor de ONNX. Empiezo a darme cuenta de que el tema del comercio de noticias no puede plantearse sin MO.
He comprobado eur m5 en todos los instrumentos que tengo en mt
Los datos están en una ventana deslizante normalizada de tamaño 5, resultó 230 signos
Cada rasgo tiene su propio nombre en cada posición como "XAUUSD1" .... "XAUUSD5"
He preseleccionado los personajes utilizando el algoritmo "Boruta"
Sólo puso 25 buenos.
lista de los buenos
Diagrama de importancia para la selección
Bosque entrenado en los atributos seleccionados
Accuracy : 0.6892
una lista de atributos importantes para el modelo (los importantes de los seleccionados)
de todos modos... Pensé que sería más brillante.
¿Qué es el USDDKK? ))
¿Qué es el USDDKK? ))
Ahahaha ))) la corona danesa gobierna el euro ))))