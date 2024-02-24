Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2071
No es la peor opción posible :)))
Yo lo apagaría después de un mes. Sería aburrido))
Me estoy entrenando para no tocar el ST - muy difícil.
No es una respuesta, sólo un tema sobre patrones.
Hizo patrones de ZigZag tipo Morse (largo - corto, etc. 54 patrones)
A veces se puede ver cómo se alternan las mismas combinaciones de letras en una fila.
Y este es un histograma de las frecuencias de eventos del brazo ZigZag largo y corto (largo con signo +, corto con signo -) . Por cierto, el patrón X ha sido durante mucho tiempo el máximo entre los "largos", y entre los "cortos" más a menudo L y P.
Es bueno que todo te funcione.
He estado buscando una conexión entre el patrón y una decisión después de detectarlo - he encontrado que la decisión posterior de comprar o vender sigue siendo 50/50,
He probado con stops cortos, he conseguido más beneficios que con stoplosses pero el número de operaciones es muy pequeño, si no recuerdo mal he conseguido unas 10 al año - no creo que sea estadísticamente buenos resultados cuando tengo 3-4 pérdidas de 10 operaciones, el resto son beneficios
ZZY: Intenté buscar patrones (combinaciones, como dijiste código Morse) por Renko, incluso peor que por ZigZag. Tal vez porque Renko agrega un retardo para tomar una decisión después de encontrar un patrón
Igor Makanu:
que la decisión posterior es comprar o vender, sigue siendo 50/50,
No buscaba comprar o vender, sino la condición de que la rodilla actual es más grande que la anterior.
No buscaba comprar o vender, sino la condición de que la rodilla actual sea más grande que la anterior.
Pruebo todo con el probador de estrategias de MT - se obtiene el resultado de inmediato (o más bien no)
Así que quién va a enseñar esta estrategia, puede ganar, creo que sí :) ¡Puedo verter una muestra - para probar mis fuerzas, si usted puede enseñar y compartir el secreto - Voy a compartir la estrategia en el código!
Básicamente en 1 indicador.
Muéstrame esta información
Así que quién va a enseñar esta estrategia, puede ganar, creo que sí :) Puedo subir una muestra - para probar mi mano, si puedes enseñarlo y compartir el secreto - ¡compartiré la estrategia en código!
Básicamente en 1 indicador.
¡Bien hecho! Bien hecho...
Creo que es mejor no buscar un patrón después del patrón, sino buscar un precio de rebote relacionado con este patrón, es mucho más difícil de formalizar, pero funciona mejor en mi opinión...
Es como enseñar al algoritmo a colocar órdenes a unos precios, dependiendo del patrón actual
Mostrar información así
He intentado entrenar en la historia del artículo de saber, donde se conoce tanto la expectativa mínima como el tiempo con la moneda, el resultado es cero. Hasta ahora los sistemas clásicos están ganando a la MO
¿Cómo se definen los hombros largos y cortos?