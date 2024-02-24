Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2071

Aleksey Vyazmikin:

No es la peor opción posible :)))

Yo lo apagaría después de un mes. Será aburrido)
 
elibrarius:
Yo lo apagaría después de un mes. Sería aburrido))

Me estoy entrenando para no tocar el ST - muy difícil.

 
Evgeniy Chumakov:


Es bueno que todo te funcione.

He estado buscando una conexión entre el patrón y una decisión después de detectarlo - he encontrado que la decisión posterior de comprar o vender sigue siendo 50/50,

He probado con stops cortos, he conseguido más beneficios que con stoplosses pero el número de operaciones es muy pequeño, si no recuerdo mal he conseguido unas 10 al año - no creo que sea estadísticamente buenos resultados cuando tengo 3-4 pérdidas de 10 operaciones, el resto son beneficios


ZZY: Intenté buscar patrones (combinaciones, como dijiste código Morse) por Renko, incluso peor que por ZigZag. Tal vez porque Renko agrega un retardo para tomar una decisión después de encontrar un patrón

 

Igor Makanu:

que la decisión posterior es comprar o vender, sigue siendo 50/50,


No buscaba comprar o vender, sino la condición de que la rodilla actual es más grande que la anterior.

 
Evgeniy Chumakov:


No buscaba comprar o vender, sino la condición de que la rodilla actual sea más grande que la anterior.

Pruebo todo con el probador de estrategias de MT - se obtiene el resultado de inmediato (o más bien no)

 
Aleksey Vyazmikin:

Así que quién va a enseñar esta estrategia, puede ganar, creo que sí :) ¡Puedo verter una muestra - para probar mis fuerzas, si usted puede enseñar y compartir el secreto - Voy a compartir la estrategia en el código!


Básicamente en 1 indicador.

Muéstrame esta información


He intentado utilizar la historia del artículo de Saber en la que se conocen tanto el pago mínimo esperado como el tiempo con la moneda, el resultado es cero. Hasta ahora, los sistemas clásicos están ganando a la MO
 
Aleksey Vyazmikin:

Así que quién va a enseñar esta estrategia, puede ganar, creo que sí :) Puedo subir una muestra - para probar mi mano, si puedes enseñarlo y compartir el secreto - ¡compartiré la estrategia en código!


Básicamente en 1 indicador.
¿Y qué? ¿Tirará el código? O al menos una muestra.
 
Evgeniy Chumakov:

¡Bien hecho! Bien hecho...

Creo que es mejor no buscar un patrón después del patrón, sino buscar un precio de rebote relacionado con este patrón, es mucho más difícil de formalizar, pero funciona mejor en mi opinión...

Es como enseñar al algoritmo a colocar órdenes a unos precios, dependiendo del patrón actual

 
Rorschach:

Mostrar información así


He intentado entrenar en la historia del artículo de saber, donde se conoce tanto la expectativa mínima como el tiempo con la moneda, el resultado es cero. Hasta ahora los sistemas clásicos están ganando a la MO
Informe de comprobación de la estrategia
Open-Broker (Build 2666)

Agente de bolsa: JSC ''Otkritie Broker''.
La moneda: RUR
Depósito inicial: 1 000 000.00
Apalancamiento: 1:1
Resultados:
La calidad de la historia: 56%
Bares: 1300167 Tics: 5196255 Personajes: 1
Beneficio neto: 28 280.00 Disminución absoluta del saldo: 45.00 Disposición absoluta por fondos 56.00
Beneficio total: 168 573.00 Disposición máxima del saldo: 2 010.00 (0.20%) Disposición máxima de fondos: 2.044,00 (0,20%) 2 044.00 (0.20%)
Pérdida total: -140 293.00 Disminución relativa del saldo: 0.20% (2 010.00) Disposición relativa de los fondos: 0.20% (2 044.00)
Rentabilidad: 1.20 La recompensa esperada: 3.85 Nivel de margen:
Factor de recuperación: 13.84 Ratio de Sharpe: 0.06 Puntuación Z: 3.41 (99.74%)
AHPR: 1.0000 (0.00%) Correlación LR: 0.97 Resultado de OnTester: 0
GHPR: 1.0000 (0.00%) Error estándar LR: 1 834.06
Total de intercambios: 7345 Operaciones cortas (% de ganadores): 3650 (32.85%) Operaciones largas (% de ganadores): 3695 (29.91%)
Total de intercambios: 14690 Operaciones rentables (% de todas las operaciones): 2304 (31.37%) Operaciones con pérdidas (% de todas las operaciones): 5041 (68.63%)
La operación más rentable 639.00 La mayor operación perdedora: -227.00
Operación rentable media: 73.17 Operación perdedora media: -27.83
Número máximo de victorias continuas (beneficio): 8 (360.00) Número máximo de pérdidas continuas (pérdida): 23 (-565.00)
Beneficio continuo máximo (número de victorias): 1 014.00 (6) Pérdida continua máxima (número de pérdidas): -685.00 (17)
Ganancias medias continuas: 1 Pérdidas medias continuas: 3


 
Evgeniy Chumakov:


¿Cómo se definen los hombros largos y cortos?

