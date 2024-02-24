Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2070
Sólo hay un 24% de unidades, ¡y la estrategia ha sido rentable durante 7 años en minutos!
No sé cómo utilizar CatBoost, tiene todos los ceros, sólo algoritmo genético en R de alguna manera recoge la lógica, pero no muy bien.
¿Qué tipo de estrategia es esta?)
Tras la aparición de un nuevo segmento de WP, esperamos el pullback y nos situamos en la dirección del vector WP, se detiene en el punto de aparición de un nuevo vector WP.
¿Por qué los ceros? Parece que da probabilidades por clase. Opere si la probabilidad de uno es del 30% o del 40% y mire el balance.
Estaba pensando en probarlo así una vez que solucione el artículo, pero creo que hará mucho ruido, rara vez esas compensaciones dan estabilidad.
Así que quién va a enseñar esta estrategia, puede ganar, creo que sí :) ¡Puedo verter una muestra - para probar mis fuerzas, si usted puede enseñar y compartir el secreto - Voy a compartir la estrategia en el código!
Básicamente en 1 indicador.
¿Cómo se enseña sin conocer la estrategia en clave)?
Por muestreo, como todos aquí enseñan...
Yo hago redes en mt, es un poco diferente) no puedo poner muestreo ahí, se tarda más en entrenar, pero tiene sus ventajas)))
Será un año en el piso)
No es la peor opción posible :)))