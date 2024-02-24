Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2000
No hay bibliotecas en python, así que no entiendo qué necesitas
¡Google miente! Lo sabía, tú finks ))))
Cuando ejecutas pandas o cualquier otra librería, no necesitas tener 10 scripts abiertos con funciones para ella en el IDE.
¿Dónde están X[,3] etc.?
ninguno, porque no hay necesidad de ellos...
¿No entiendo el significado de X[,1] == X[,1]?
lo hace, se necesita mucho tiempo para explicarlo.
Hay que repasar los últimos 10 valores para hacer una predicción.
Sí
estos son los paquetes.
crear un archivo vacío __init__.py en la carpeta y disfrutar
Veo, en general si array[x3] > - 0,03370967745 y array[x4] <= -0,00120967745 entonces [16] etc.
Vale, lo probaré
Veo, en general si array[x3] > - 0,03370967745 y array[x4] <= -0,00120967745 entonces [16] etc.
no conozco la sintaxis de mt4, no estoy seguro de entender lo que has escrito.
digamos que si tu matriz de valores se llama "x" y estás prediciendo el elemento i-ésimo
entonces X[,10] es x[i-1]
y X[,1] es x[i-10]
y predecimos x[i ].
aquí están las estadísticas sobre las reglas y su error
en principio, 16, 17, 18 reglas que puede tratar de ignorar
x[i], x[1], x[2],x[3] es una secuencia de este tipo.
por lo que es más probable que X[,10] sea x[i+1] , si es menos entonces en el futuro .
Ah, bueno entonces olvida lo que escribí, en mi idioma i+1 es el futuro
así que mira esta foto.#19988