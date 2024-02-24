Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2000

Maxim Dmitrievsky:
No hay bibliotecas en python, así que no entiendo qué necesitas

¡Google miente! Lo sabía, tú finks ))))

===============================

Cuando ejecutas pandas o cualquier otra librería, no necesitas tener 10 scripts abiertos con funciones para ella en el IDE.

 

Evgeniy Chumakov:

¿Dónde están X[,3] etc.?

ninguno, porque no hay necesidad de ellos...

Evgeniy Chumakov :

¿No entiendo el significado de X[,1] == X[,1]?

lo hace, se necesita mucho tiempo para explicarlo.

Evgeniy Chumakov :

Hay que repasar los últimos 10 valores para hacer una predicción.

mytarmailS:

google miente ! lo sabía, pindos ))))


Cuando ejecutas pandas o cualquier otra biblia, no necesitas tener 10 scripts abiertos con funciones para ello en el IDE, eso es lo que necesito

estos son los paquetes.

crear un archivo vacío __init__.py en la carpeta y disfrutar

  
[16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"

Veo, en general si array[x3] > - 0,03370967745 y array[x4] <= -0,00120967745 entonces [16] etc.

 
Maxim Dmitrievsky:

estos son los paquetes

crear un archivo vacío __init__.py en la carpeta y disfrutar

Vale, lo probaré

 
Evgeniy Chumakov:

Veo, en general si array[x3] > - 0,03370967745 y array[x4] <= -0,00120967745 entonces [16] etc.

no conozco la sintaxis de mt4, no estoy seguro de entender lo que has escrito.

 
mytarmailS:

No conozco la sintaxis de mt4, no estoy seguro de entender lo que has escrito.

digamos que si tu matriz de valores se llama "x" y estás prediciendo el elemento i-ésimo

entonces X[,10] es x[i-1]

y X[,1] es x[i-10]

y predecimos x[i ].


aquí están las estadísticas sobre las reglas y su error

      len freq                  err                 
 [1,] "2" "0.258200032315398"   "0"                 
 [2,] "3" "0.168363225076749"   "0"                 
 [3,] "1" "0.0980772338019066"  "0"                 
 [4,] "1" "0.0929067700759412"  "0"                 
 [5,] "3" "0.0575214089513653"  "0"                 
 [6,] "4" "0.0571982549684925"  "0"                 
 [7,] "3" "0.0542898691226369"  "0"                 
 [8,] "2" "0.0525125222168363"  "0"                 
 [9,] "2" "0.0313459363386654"  "0"                 
[10,] "3" "0.0274680885441913"  "0"                 
[11,] "2" "0.025044433672645"   "0"                 
[12,] "3" "0.015026660203587"   "0"                 
[13,] "2" "0.0124414283406043"  "0"                 
[14,] "3" "0.010017773469058"   "0"                 
[15,] "5" "0.0122798513491679"  "0.0131578947368421"
[16,] "4" "0.0103409274519308"  "0.1875"            
[17,] "1" "0.0122798513491679"  "0.236842105263158" 
[18,] "1" "0.00468573275165616" "0.482758620689655"


en principio, 16, 17, 18 reglas que puede tratar de ignorar

 
mytarmailS:

digamos que si tu matriz con valores se llama "x" y estás prediciendo el elemento i-ésimo

entonces X[,10] es x[i-1]

y X[,1] es x[i-10]

y predecimos x[i ]


x[i], x[1], x[2],x[3] es una secuencia de este tipo.

por lo que es más probable que X[,10] sea x[i+1] , si es menos entonces en el futuro .

 
Evgeniy Chumakov:


x[i], x[1], x[2],x[3] es una secuencia de este tipo.

por lo que es más probable que X[,10] sea x[i+1] , si es menos entonces en el futuro .

Ah, bueno entonces olvida lo que escribí, en mi idioma i+1 es el futuro


así que mira esta foto.

