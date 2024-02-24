Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1959
De todos modos, he encontrado una tecnología que resolverá el problema del grial. Tomamos GPT-3, escribimos "hacer un botón para cortar el dinero" y nos escupe un código que funciona.
P: ¿Cómo se escribe morgl?
R: A Morgla hay que darle un spork con un spork.
P: ¿Cuántas nueces hay en una albóndiga?
R: Hay tres garrapatas en la bola de masa.
P: ¿Cuántos arcos iris se necesitan para saltar de Hawái a diecisiete?
R: Se necesitan dos arcos iris para saltar de Hawái a diecisiete.
P: ¿Qué ideas verdes incoloras duermen ferozmente?
R: Las ideas verdes incoloras duermen ferozmente.
P: ¿Entiende estas preguntas?
R: Entiendo estas preguntas.
repetirlo en lugar de las oraciones de la mañana
Por muy fuerte que sea la IA, pero el retraso y la falta de comprensión de "lo que hay que hacer" sólo se puede curar a base de empollar)
¿Me estás trolleando o qué? Ayer estaba borracho, hoy estoy un poco ligero, pero gané 3-0 en el billar).
============================================================
Acabo de empezar a aplicar el filtro de tiempo a mis patrones, se reacciona al patrón sólo en un determinado rango de tiempo ...
instrumento - eur 5 min.
tomar 30 pips. 10 pips de parada.3 a 1
+ comisión de 1p.
Tenemos que buscar y examinar cada patrón por separado, pero es lo que es.
cortes :
cada línea es una característica diferente de un patrón diferente
Estos son sólo los patrones para un beneficio, hay alrededor de 100 de ellos ...
La imagen muestra uno de los patrones
Cada patrón se negocia en un marco temporal estrictamente separado...
Aquí están las ofertas de uno de los patrones
La equidad de uno de los patrones
otro
el otro
y así sucesivamente...
¿Me estás trolleando o qué? Ayer estaba borracho, pero hoy no sé mucho, pero gané 3-0 en el billar).
============================================================
+- estamos hablando de lo mismo
no te estoy engañando, solo digo que la información correcta es difícil de recordar si no la repites todos los días ))
+- Estamos hablando de lo mismo.
No bromeo, sólo digo que la información correcta no cala si no se repite todos los días :)
Sí, sí, sí, sí).
A lo mejor ni siquiera es la información que entra directamente en tu cabeza sino que la persona no está preparada moral o informativamente para esta información porque lo ha estado haciendo durante años pero no había resultado, y entonces maduraste, empezaste a entender más etc. y ahora empieza a mirar la misma información de forma diferente, tomando los nuevos conocimientos y el resultado es diferente también, aunque los datos sean los mismos...
=================================
Patrón con una operación perdedora
viéndolo
Creo que puedo considerarlo como una mala predicción )
Un poco equivocado, los ordenadores digitales trabajan con la información como 0 y 1. Si hay o no corriente en el conductor formando matrices de nivel superior. Una señal analógica puede convertirse en digital por desCRIpción. Pero creo que lo que ocurre aquí no es la adición y las operaciones matemáticas con la presencia de corriente en el conductor o no, sino con el nivel de tensión en un determinado conductor, que es la señal analógica que de alguna manera aprendieron a sumar. Bueno, si quieres cinco, son 5 voltios en el pin del procesador, y si quieres 8,345354346346, es la misma cantidad de voltios.
Como dije en mi vídeo, hay dos talones de Aquiles que no están implementados actualmente en relación con la neurona biológica. La primera es la posibilidad de cortar y hacer conexiones entre neuronas y la segunda es trabajar digitalmente, donde hay una desCRIpción en forma de orden decimal de magnitud. En el mundo analógico estas dimensiones son mucho mayores y creo que son individuales para cada neurona, es decir, la señal analógica tiene una dimensión infinita en la que podemos afinar el número con un número infinito de dígitos después del punto decimal. El mundo de los números reales es así :-)
Si lo he entendido bien y el procesador funcionará con señales analógicas, se trata de un verdadero avance donde un talón de Aquiles ya se ha reducido.... De hecho, dentro de nuestras cabezas hay células neuronales que transfieren señales analógicas entre sí.
Creo que en el artículo era analógico: ponían los resultados de los "pesos de las neuronas" que se escribían directamente en la CPU. (no dice que hayan encontrado un sustituto para el transistor), lo que significa que la corriente era 0 y 1 y así se mantiene. En el caso de la corriente analógica no tenemos posibilidad de cambiarla, protección contra errores externos que puedan cambiarla, posibilidad de registrar y almacenar diferentes tensiones de corriente y de procesar
Entiendo que la parcela de formación, pero esta vez me decidí por el peor resultado de la estrategia de base para el período (antes de que tomé el mejor) y decidió mejorar. Así es como funcionó el básico
Y la propia red. Desgraciadamente, nunca he visto que un modelo entrenado falle al hacer un menos en la optimización. En consecuencia, es imposible calcular una serie de parámetros.
Además de una métrica prefabricada que se construye hoy en día y que participa en el proceso de formación. Sería deseable disponer de una herramienta de este tipo en P, que permitiera estimar adicionalmente los polinomios, no sólo por su trabajo sino visualmente...... . Hay un valor de trabajo de los polinomios en unidades reales, y aquí ¿cómo analizarlos en relación con el objetivo?
Y las propias flechas, tal y como funcionan en la vida real.... Pero hombre, he tenido un centenar de ellos hoy......
red analógica
Entiendo que la parcela de formación, pero esta vez me decidí por el peor resultado de la estrategia de base para el período (antes de que tomé el mejor) y decidió mejorar. Así es como funcionó el básico
Y la propia red. Desgraciadamente, nunca he visto que un modelo entrenado falle al hacer un menos en la optimización. En consecuencia, es imposible calcular una serie de parámetros.
Además de una métrica prefabricada que se construye hoy en día y que participa en el proceso de formación. Sería deseable disponer de una herramienta de este tipo en P, que permitiera estimar adicionalmente los polinomios, no sólo por su trabajo sino visualmente...... . Hay un valor de trabajo de los polinomios en unidades reales, y aquí ¿cómo analizarlos en relación con el objetivo?
eso es, el grial
¿habrá una señal?