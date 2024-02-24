Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1960
Una cuadrícula con 1 neurona y 1 entrada producida. 1,7 millones de garrapatas. 0,618 operaciones rentables, 0,38 de expectativa. Si quieres comprobarlo, te enviaré la serie original.
Todavía no he entendido cómo funciona, pero parece que tiene en cuenta la dispersión.
Filtro 0. Las operaciones rentables son 0,598. La recompensa esperada es de 0,019.
Filtro 5. Operaciones rentables 0,79. Expectativa 0,0487.
¿Qué es? ¿Puede dar más detalles?
¿qué es?, ¿puede explicar un poco más?
Saber en el artículo utiliza un filtro de garrapatas para reducir los cálculos. Según tengo entendido, el 0 elimina las oscilaciones más pequeñas que el spread, el 5 como que amplía el spread en 5 pips.
La red en tales datos todavía ve un patrón, aunque la expectativa de la estera es menor que la propagación, pero la red tiene sólo 1 neurona, 1 entrada.
En general la red ha encontrado algo, tiene sentido investigar más. No tengo nada más que añadir por el momento.
Bien, gracias.
Había un tipo aquí que ofrecía 100 mil dólares por un bot genial en NS. Que haga el concurso de Cagle...
pero es una lástima que sea un maldito perezoso).
Por cierto, los patrones con tiempo no pasaron la prueba de realidad((
Yo tampoco tengo as.