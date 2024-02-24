Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1954
los primeros 500
Una cuadrícula con 1 neurona y 1 entrada producida. 1,7 millones de garrapatas. 0,618 operaciones rentables, 0,38 de retribución esperada. Si quieres comprobarlo, te enviaré la serie inicial.
Las fotos de la parcela de entrenamiento no interesan a nadie. Construir en una parcela de prueba o en una parcela oob.
añadir la extensión )
este es el siguiente paso, es como si el precio fuera aleatorio y hubiera un beneficio en 1 neurona
hasta ahora todo encaja ) pero la extensión puede ser un problema para el TS
De todas formas añadiré la propagación, aún no sé cómo hacerlo bien, necesito un objetivo, algo así como un zigzag.
restar de cada operación
¿La "serie bruta" es un precio o una muestra? Sólo envíame la muestra.