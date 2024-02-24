Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1842
hay un excelente artículohttps://www.mql5.com/ru/articles/1530
sobre los estudios estadísticos de los resultados de la CT
Me gustaría hacer un cálculo similar con NS
qué es mejor tomar como muestra de entrenamiento:
1. los resultados de las transaccionesPP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PPPP PP PP PP PP PP PP PP PP
2. o los valores de las estadísticas del probador (MO, ratio de Sharpe, beneficio/pérdida máxima de la serie....) en varios periodos de prueba
?
Buen artículo.
Estoy de acuerdo. Está muy bien dicho.
¿Y cómo vería su red esa opción? Al fin y al cabo, la NS mira la situación de forma muy limitada.
Entiende una cosa.
No estoy aquí para destruir la teoría del aprendizaje automático, sino para comprenderla y mejorarla lo mejor posible.
Soy un completo novato en el aprendizaje automático, y nunca he dicho que sea un experto en ello. Estoy aprendiendo de ti y de ti.
La ley es sagrada. Es difícil de describir, no todo el mundo puede entenderlo.
En primer lugar, no he dicho nada sobre el modus operandi. Te hablamos exclusivamente del mercado, y te describí la ley a la que obedece el precio más arriba, pero eres demasiado independiente en tus conocimientos como para siquiera leerlo e intentar entenderlo. La discusión ha terminado. ¡¡¡¡Buena suerte!!!!
Eso es todo. Me callaré. Y no hace falta que me eches agua hirviendo.
Entiende una cosa.
Es más fácil de entender desde la historia de NS
Eso es todo, lo siento. Sólo estoy leyendo.
No creas que nadie te cierra la puerta, es que aquí hay tipos específicos que no soportan la demagogia. Aunque los sistemas de IA tienen la capacidad de producir una respuesta no obvia, pero sigue siendo una ciencia exacta donde 1+1=2, y no aproximadamente, supuestamente. De la misma manera, el mercado es un tipo de actividad muy concreta donde hay noticias reales, y hay pseudo enseñanzas. Como la de Yusuf, por ejemplo.
Recurramos a la Wikipedia, ¿te fías de ella?
Mercado: conjunto de procesos y procedimientos que aseguran el intercambio entre compradores (consumidores) y vendedores(proveedores) de determinados bienes y servicios.
Así que tal vez la información sobre la relación entre compradores y vendedores es importante, en lugar de las ondas, los estocásticos, Bollinger, etc. ¿Qué te parece? Ya sabes, hay un montón de pseudo-experimentos que están tratando de tomar el punto superior.... Creo que voy a hacer otro vídeo, pero esta vez es un texto. Y creo que voy a tener que hacer algo con el sonido. Maldita sea, nadie sabe por qué gopro escribe el sonido con ruido????