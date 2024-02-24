Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1842

Igor Makanu:

hay un excelente artículohttps://www.mql5.com/ru/articles/1530

sobre los estudios estadísticos de los resultados de la CT

Me gustaría hacer un cálculo similar con NS

qué es mejor tomar como muestra de entrenamiento:

1. los resultados de las transaccionesPP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PPPP PP PP PP PP PP PP PP PP

2. o los valores de las estadísticas del probador (MO, ratio de Sharpe, beneficio/pérdida máxima de la serie....) en varios periodos de prueba

?

Buen artículo.
Es posible tomar los resultados para el entrenamiento, por lo que es difícil decir cuál es mejor. Puede ser bueno como filtro adicional.
 
Valeriy Yastremskiy:
Buen artículo.
Es posible tomar los resultados con fines de formación, y es difícil decir cuál es mejor. Como filtro adicional está bien.

Estoy de acuerdo. Está muy bien dicho.

¿Y cómo vería su red esa opción? Al fin y al cabo, la NS mira la situación de forma muy limitada.

MN1

 

Entiende una cosa.

No estoy aquí para destruir la teoría del aprendizaje automático, sino para comprenderla y mejorarla lo mejor posible.

 
Uladzimir Izerski:

Soy un completo novato en el aprendizaje automático, y nunca he dicho que sea un experto en ello. Estoy aprendiendo de ti y de ti.

La ley es sagrada. Es difícil de describir, no todo el mundo puede entenderlo.

En primer lugar no he dicho nada sobre el modus operandi. Te hemos hablado exclusivamente del mercado, y de la ley que obedece al precio que he descrito anteriormente, pero eres demasiado seguro de ti mismo y de tus conocimientos como para siquiera leerlo y tratar de entenderlo. La discusión ha terminado. ¡¡¡¡Buena suerte !!!!
 
Mihail Marchukajtes:
En primer lugar, no he dicho nada sobre el modus operandi. Te hablamos exclusivamente del mercado, y te describí la ley a la que obedece el precio más arriba, pero eres demasiado independiente en tus conocimientos como para siquiera leerlo e intentar entenderlo. La discusión ha terminado. ¡¡¡¡Buena suerte!!!!

Eso es todo. Me callaré. Y no hace falta que me eches agua hirviendo.

 
Uladzimir Izerski:

Eso es todo. No diré nada. Y no me eches agua hirviendo.

No lo digo mal....
 
Tanta tontería... no es agradable de leer...
 
Uladzimir Izerski:

Entiende una cosa.

No he venido a destruir la teoría del aprendizaje automático, sino a comprender y mejorar sus capacidades.

Es más fácil de entender desde la historia de NS
Cómo se descubrieron las neuronas, quién descubrió su funcionamiento, quién propuso el modelo matemático, cómo surgió el aprendizaje. Y también la historia de la econometría para ayudar. ¿Quién ha demostrado que los indicadores económicos son un poco aleatorios?)
 
Valeriy Yastremskiy:
Es más fácil de entender desde la historia de NS
Cómo se descubrieron las neuronas, quién descubrió su funcionamiento, quién propuso el modelo matemático, cómo surgió el aprendizaje. Y también la historia de la econometría para ayudar. que cuando demostró que los indicadores económicos son un poco aleatorios)

Eso es todo, lo siento. Sólo estoy leyendo.

 
Uladzimir Izerski:

Eso es, lo siento. Sólo leyendo.

No creas que nadie te cierra la puerta, es que aquí hay tipos específicos que no soportan la demagogia. Aunque los sistemas de IA tienen la capacidad de producir una respuesta no obvia, pero sigue siendo una ciencia exacta donde 1+1=2, y no aproximadamente, supuestamente. De la misma manera, el mercado es un tipo de actividad muy concreta donde hay noticias reales, y hay pseudo enseñanzas. Como la de Yusuf, por ejemplo.

Recurramos a la Wikipedia, ¿te fías de ella?

Mercado: conjunto de procesos y procedimientos que aseguran el intercambio entre compradores (consumidores) y vendedores(proveedores) de determinados bienes y servicios.

Así que tal vez la información sobre la relación entre compradores y vendedores es importante, en lugar de las ondas, los estocásticos, Bollinger, etc. ¿Qué te parece? Ya sabes, hay un montón de pseudo-experimentos que están tratando de tomar el punto superior.... Creo que voy a hacer otro vídeo, pero esta vez es un texto. Y creo que voy a tener que hacer algo con el sonido. Maldita sea, nadie sabe por qué gopro escribe el sonido con ruido????

