Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1258
un montón de fórmulas ((
Bueno ) hay un enlace al paquete R. Yo no uso R, entiendo las fórmulas.
si usas R, pruébalo )
El artículo de esta mañana sigue abierto: https://towardsdatascience.com/bayesian-additive-regression-trees-paper-summary-9da19708fa71
El hecho más decepcionante es que no he podido encontrar una implementación en Python de este algoritmo. Los autores crearon un paquete de R(BayesTrees) que tenía algunos problemas obvios -sobre todo la falta de una función de "predicción"- y se creó otra implementación más utilizada llamada bartMachine.
Si tienes experiencia en la aplicación de esta técnica o conoces una biblioteca de Python, ¡deja un enlace en los comentarios!
Así que el primer paquete es inútil porque no puede predecir.
El segundo enlace vuelve a tener fórmulas.
He aquí un árbol ordinario fácil de entender. Todo es sencillo y lógico. Y sin fórmulas.
Tal vez aún no he llegado a los liberales. Los árboles son sólo un caso especial de un enorme tema bayesiano, por ejemplo, hay muchos ejemplos de libros y vídeos aquíUtilicé la optimización bayesiana de los hiperparámetros de NS según los artículos de Vladimir. Funciona bien.
Como qué árboles... hay redes neuronales bayesianas
Inesperadamente.
NS trabaja con las operaciones matemáticas + y * y puede construir cualquier indicador dentro de sí mismo, desde MA hasta filtros digitales.
Pero los árboles se dividen en partes derecha e izquierda por medio de un simple if(x<v){rama izquierda}else{rama derecha}.
¿O es también if(x<v){rama izquierda}else{rama derecha}?
Pero si hay muchas variables que optimizar, es ooooootra vez.
Inesperadamente.
es, sí, lento, por lo que sacar de ahí conocimientos útiles hasta ahora, da una comprensión de algunas cosas
No, en la NS bayesiana, los pesos se optimizan simplemente muestreando los pesos de las distribuciones, y la salida es también una distribución que contiene un montón de opciones, pero tiene una media, varianza, etc. En otras palabras, capta un montón de variantes que no están realmente en el conjunto de datos de entrenamiento, pero que se suponen a priori. Cuantas más muestras se introduzcan en este tipo de NS, más se acercará a una regular, es decir, los enfoques bayesianos son inicialmente para conjuntos de datos no muy grandes. Esto es lo que sé hasta ahora.
Es decir, estas NS no necesitan conjuntos de datos muy grandes, los resultados convergerán a los convencionales. Pero el resultado después del entrenamiento no será una estimación puntual, sino una distribución de probabilidad para cada muestra.
Aquí está de https://www.mql5.com/ru/forum/226219 comentarios sobre el artículo de Vladimir sobre la optimización bayesiana, cómo traza la curva sobre múltiples puntos. Pero entonces tampoco necesitan NS/bosques: basta con buscar la respuesta justo en esta curva.
Otro problema: si un optimizador no aprende, le enseñará a NS alguna tontería incomprensible.
Aquí para 3 características Bayes trabajo
muestra enseñado
