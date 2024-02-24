Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1162
Te lo dije, para aquellos que están en la oscuridad.
Así que publica un gráfico para nosotros los petroleros con una previsión para diciembre, para que los precios, no como no vimos, pero realmente
Si no ve la previsión, es posible que tenga que darles un marcador real.
Entonces, ¿qué sentido tiene hacer esa predicción? ¿Esperar un mes para comprobarlo? ¿Por qué debería hacerlo si puedo dividir los datos en trazos y pruebas y comprobarlos de una vez?
En general, la esencia de mi mensaje no era sobre las predicciones, sino sobre la naturaleza de los retrocesos. Personalmente, esta característica me pareció muy interesante y decidí compartirla...
Si quieres hacer un pronóstico, puedes hacerlo, la inversión debe ocurrir en una de las flechas (según la idea)
esto parece un eurodólar de las cuatro, si es así pronosticar una subida en algún momento a finales de la próxima semana, gracias, ya veremos...
esta es una previsión de 5 minutos del eurodólar en 8k puntos y 8k
Hola a todos. ¿Quién quiere probar su ST con mis datos? Intentémoslo de nuevo. Especifique el número mínimo de registros para la formación. Recuerdo haber llamado a los números desde 1000 o menos?
La TS es una estrategia de negociación y cómo probarla - ¿operar con estos datos?
Efectivamente, sobre todo porque hasta ahora sólo hemos conseguido guardar 200 entradas, lo que para mucha gente será excepcionalmente pequeño. Así que no tiene sentido... Sigamos adelante...
¿Cómo está tu red, Max? Compártelo, es interesante
¿Has probado esto alguna vez?
Tomamos uno de los componentes principales, el segundo o el tercero , siempre que tenga una periodicidad pronunciada, no tomamos el primero, ya que suele tener una tendencia pura.
No lo he probado, lo hice todo en Matlab, ya que tenía mucho material preparado, pero mi licencia para Matlab desapareció, y sólo hoy lo he vuelto a hacer funcionar... pero no creo que vaya a profundizar en este tema.
El problema está en la periodicidad, que no existe ni existirá, cualquier método - SSA, o Fourier, o red neuronal MLP - implica que la periodicidad encontrada en los datos de entrada continuará en el futuro, por desgracia, no existe tal cosa con las series de precios, y si fuera posible encontrar tal periodicidad, entonces por enésima vez repito, los indicadores estándar suministrados por MT funcionarán mejor que cualquier Matlab moderno))
Oooh... un artículo sobre cómo analizar una cita
Para los que alguna vez le den caña :) Pensando en traducir la aplicación para el mercado, con algún ejemplo sencillo como un reloj que mide el ritmo cardíaco, como aquí
https://towardsdatascience.com/markov-chain-monte-carlo-in-python-44f7e609be98No es 100% preciso, pero los datos del mundo real nunca son perfectos, y aún podemos extraer conocimientos útiles de datos ruidosos con el modelo adecuado.
Lo leeré por la noche, si es un artículo sobre cómo convertir los datos de entrada (series de precios) para su posterior análisis, entonces es lo que busco