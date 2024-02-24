Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1159
Unas chorradas que escribí anoche de no tener nada que hacer :)
Una NS trata de identificar los ciclos con la mayor respuesta posible, la segunda los extrapola al futuro (como si los ciclos fueran más fáciles de predecir que los propios precios)
Le di la vuelta, es tan divertido... si en la intersección con el cero o de los esperados tiene que abrir
¡Qué inventor eres!
¿Quizás los resultados de este trabajo conjunto de redes se puedan convertir en un predictor y darlo a otras redes/árboles para que se lo coman?
Quería proponer en la discusión de la Biblioteca: RL GMDH: un EA basado en Expert Advisor es bueno, pero imho, primero tenemos que visualizar lo que el EA ve, es decir, necesitamos un indicador, no un EA, pero ahora veo que ya han pensado en todo ))))
Bien, si tienes un indicador, ahora debes escribir un EA basado en él y tomarte tu tiempo para observar en el modo de visualización
SZZY: he visto un indicador en kodobase no hace mucho tiempo que es exactamente igual que el tuyo pero sin líneas rojas a la derecha.
redibuja el futuro con bastante fuerza, pero en general esta bola naranja fue a una contracción (grande) y los ciclos pequeños predijeron bien hacia arriba y hacia abajo, después de un tiempo (la captura de pantalla anterior fue una compra, por interés)
ahora vuelve a predecir que habrá un pequeño ciclo rojo ascendente, es decir, el crecimiento de unas pequeñas
No sé, es mucho más difícil describirlo con el bot, pero lo veo con mis ojos
Pongo las varillas de prueba para ver si se da la vuelta :) en general la señal principal es un cruce de línea cero
puede ser bueno para el juego
en el más bajo se puede validar (cuanto más se desvíe del medio más exacto será el resultado), menos de algún límite simplemente no se cree,
y en el superior (si el gráfico es correcto, es decir, no se desplaza involuntariamente en el futuro), entonces entrar por retornos a la media, es decir, invertir hacia abajo por encima de 0 - vender, por debajo de 0 y hacia arriba - comprar.
PS/ (vale si no es el caso) pero algo me dice que se podría (y probablemente alguien lo hizo) llegar a estos gráficos de otra manera :-) De alguna manera, por una corazonada, veo una autocorrelación de 4-5 barras y su valoración
Autoregresión :) no desplazada. a la media no funciona - la saca periódicamente. Las señales están bien en los cruces de la línea 0, pero redibuja la última barra por supuesto. Si puedes determinar de alguna manera con tus ojos lo que está a punto de suceder... entonces no creo que en el robot) es simplemente divertido.
s.s. El ciclo no se predijo, el extrapolador se redibujó. Ni siquiera en esos ciclos funciona, y mucho menos se intenta ponerle precio.
Y hoy miré - la gran mierda predijo bien, y hoy dio una señal de compra a sí mismo y predice más crecimiento. Vale, ya he terminado de hacer spam :) pero las modificaciones de AR\Arim pueden ser interesantes - es para los que no tienen nada mejor que hacer
¿Alguien puede aconsejar si hay algoritmos de aprendizaje automático?
Necesito reducir el número de operaciones.
No encuentro nada bueno.
Dice que ya es hora de que aprenda la lección.
Intentaré hacer mi propio extrapolador, uno mejor.