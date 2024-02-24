Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1119
Tendencia = 100k líneas. En los 8k+ restantes (de prueba) se aplica el modelo. Los datos se barajan.
La métrica es logloss. Resultado publicado. Tendencia =... prueba =...
No es muy bueno La capacidad sumativa total no supera el 31% :-(.
Asistente, hay una opción para preparar 50 registros reales que los modelos de comercio en OOS y publicar el resultado. Te enviaré el modelo a medida que lo enseñe???? ¡¡¡¡Ahora mismo!!!!
Creo que hay un pez en este centenar de líneas, porque el algoritmo no se cae, pero obstinadamente utiliza un gran número de entradas.....
Así que hay una opción para ejecutar mis modelos a través de mis datos????
Sensei, gracias por el voto de confianza pero no necesito ninguno))
Así que es para fun....
Increíble... Reduje la muestra a 40 registros al final los resultados del entrenamiento se mantuvieron en el mismo nivel, donde el 30% en sus datos en comparación con el 70% en los míos, lo que demuestra que mis datos son mucho mejor que los suyos y me preguntaba si los gana cómo?????
DateTime por qué cortó... mezclar... es una serie de tiempo, no un marcador de banco...
)))))))))))))))) Otro episodio del ballet marlesiano, por Mikhail)))) Es bonito que en un mundo de variabilidad y caos haya islas de estabilidad tan inamovible))))
Y hace un año Mikhail incluso prometió dominar Java, pero...
Así que lo estoy haciendo poco a poco.... Java es una cosa así :-)
No he cortado ni mezclado nada. Fuiste tú quien se resintió. Hazlo.
En resumen, tus datos son una mierda comparados con los míos y si operas con ellos lo siento por ti :-(
Me estoy cansando de reír hoy)))
Ya lo creo. Le das a los chicos un juego sentimental de lo que sea y te sientas a reír mientras la gente trata de hacer una mierda de ello, no es bueno para tus compañeros de armas, oh, no es bueno....
El niño no, el niño. No sé por qué fuiste allí))))
Ahh, tú eres el que le da un lugar en nuestra comunidad. Buen plan. A ver qué pueden hacer él y su IA :-)
En este caso, y con su conjunto de datos... Lo siento, pero mucha gente te ha dicho muchas veces que necesitas al menos miles de muestras, y dado el ruido de los datos del mercado preferiblemente cientos de miles de puntos, pero cuando aprendas Java y uses XGB, te reirás de tu persistencia en el pasado))
Amigo pues sabes que para mi TS 1000 puntos son 50 semanas de tiempo. No estoy seguro de que se pueda conseguir un modelo de buena calidad sin sobreentrenamiento, a no ser que se trate de algún tipo de IA supergigante de Google, como ....
No he cortado ni mezclado nada. Eres tú quien se resiente. Hazlo.
¿Cuáles son sus propios resultados? Sólo para mantener las cosas interesantes.
Así que se me ha ocurrido una métrica mejorada para el coeficiente de Matthews, pero qué puedo decir si soplas aquí y te vas. :-(
Estoy atascado con el paso de un array de una clase a otra, y el infierno... nadie a quien preguntar :-(