Asesores Expertos que no funcionan
Te doy toda la razón. Yo lo que nunca compraría es un EA que no tiene ningún retroceso (salvo si es un sistema grid, obviamente), y es siempre ganador.
¿Los motivos? Lo obvio, sobreoptimización, históricos introducidos dentro del EA y mil trampas más que no nombraré aquí.
Me parece de traca que la gente compre el típico EA que en 10 años no sufre ningún retroceso ni hace saltar ningún SL, cuando en el mundo de trading es lo más normal y que a nadie le extrañe ni le dé que pensar.
Luego haces como en mi caso como desarrollador un EA realista y te lo compran 4 gatos....eso si, perros viejos que saben como va el tema y que me alegra tenerlos como clientes porque no hay que ilustrarlos.
Conclusión; La gente ve una curva millonaria y se vuelve gilipollas. Sin más...
Tiene que haber de todo.
Hola!
muchas veces, cuando hago el BT de los Asesores Expertos más populares me quedo sorprendido de la enorme cantidad de ventas que tienen y que tras hacer el BT yo no compraría ni de coña....¿qué le pasa a la peña??, compran porque son populares y se dejan llevar??, realmente no sé si la gente sabe realmente cómo probar un EA o es que yo soy un poco torpe y no veo el potencial que tienen.....
A mí me ha pasado con los tres últimos que compré, suelen tratarse de históricos trucados por eso ya no me fío si no ofrecen señal.
Luego hay algunos que sin ser tan buenos como los pintan se venden mucho por el marketing en telegram, suelen sacar un par de EAs gratis para llenar el grupo y después sacan la 'joyita' de pago.
Yo también la he cagado comprando algunos, y lo de la señal también puede ser un camelo, a saber si realmente utilizan ese EA que quieren vender....
En fin, errar y equivocarse forma parte de esto, pero lo importante es aprender y dejar de engañarse con Back Test impresionantes....Un AE con un Profit Factor real del 1.2 ya te puede sacar de pobre!, jajaja
Hombre, yo de la señal me suelo fiar excepto si es un scalper tipo breakout o con beneficios muy cortos y en cuenta demo.
Ahora mismo estoy probando un EA propio que me ofrece unos resultados increíbles en BT pero en demo no parece que vaya a dar el mismo resultado, ni parecido...
Ojalá me equivoque pero apuesto un huevo y medio a que muchos productos de los que sacan al mercado son ideas que prometían y luego no funcionaron.
Si un robot realmente da un gran resultado, ¿qué sentido tiene venderlo cuando puedes vender la señal en exclusiva? Y señales de +15% con un riesgo moderado no he visto.
¿Sentido? Muchísimo...
Esa pregunta la llevo escuchando años, bueno, décadas...y que casualidad que siempre quien la hace es porque no tiene ningun EA que funcione o haya podido vender (veo que también vendes, pero cero estrellas).
Y perdona que vaya tan al trapo, pero es que tu afirmación es igual a decir que entonces por ende todos los que vendemos EAs estamos vendiendo humo.
Y oye, que quieres que te diga, pero llevo miles de horas a la espalda programando y gestionando cuentas particulares y tengo clientes que están la mar de contentos. Y con eso me quedo, con la satisfacción de hacer las cosas bien y que tanto yo como mis clientes ganamos dinero juntos y compartimos opiniones sobre como ir mejorando el sistema, etc.
Si una cosa es buena, la vendes, claro que sí....motivo? (además de los que ya he dado, por la satisfacción), porque si es bueno se vende, y si se vende da dinero...o para que estamos aquí? ¿Para qué vendes EAs?
¿Prefieres crear una señal y que quizás dentro de un año o incluso varios se te suscriba alguien a la señal por 30$? Perfecto, cada uno se lo monta como puede y quiere.
En fin, no echaré más leña al fuego...pero tu afirmación no tiene ni pies ni cabeza. Si pudieses vender un buen EA lo harías, seguro. Si estás vendiendo panoja, no vas a vender el bueno con la esperanza de meter el pelotazo...no te lo crees ni tú.
Coincido con tu opinión.
En mi humilde opinión, y soy uno de esos vendedores que no llega a las 10 ventas, el verdadero negocio del Forex en el nivel en el que nosotros estamos (al margen de los poderosos que manejan esto mediante el trading de alta frecuencia y con información y comisiones absolutamente privilegiadas) es pegar un buen pelotazo vendiendo un robot que por lo que sea cae en gracia y vendas 100 copias o más a 600€. En mi caso, teniendo una cuenta de 2000€ puedo llegar a sacar en un mes 100€, y eso es hoy, porque el próximo año la lógica del mercado cambia, y ya dejas de ganar o directamente pierdes...En cambio, conseguir un AE que tenga un buen BT, basado en una buena estrategia, y con la suficiente fortuna para que caiga en gracias y se venda mucho eso sí que es rentable, y oye, si te sacas esos 60.000€ vendiendo un AE entonces ya tienes una base para poder realmente hacer esto del forex algo rentable....porque ya un 1% mensual ya te un dinerito majo....
En fin, yo sigo buscando el Santo Grial para ponerlo en venta cuanto antes!!! :P
Hola!
