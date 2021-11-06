Asesores Expertos que no funcionan - página 2
Eso es chavales...a darle duro y a por la placa, yo ya tengo la mía. ^^
¿Sentido? Muchísimo...
Esa pregunta la llevo escuchando años, bueno, décadas...y que casualidad que siempre quien la hace es porque no tiene ningun EA que funcione o haya podido vender (veo que también vendes, pero cero estrellas).
Y perdona que vaya tan al trapo, pero es que tu afirmación es igual a decir que entonces por ende todos los que vendemos EAs estamos vendiendo humo.
Y oye, que quieres que te diga, pero llevo miles de horas a la espalda programando y gestionando cuentas particulares y tengo clientes que están la mar de contentos. Y con eso me quedo, con la satisfacción de hacer las cosas bien y que tanto yo como mis clientes ganamos dinero juntos y compartimos opiniones sobre como ir mejorando el sistema, etc.
Si una cosa es buena, la vendes, claro que sí....motivo? (además de los que ya he dado, por la satisfacción), porque si es bueno se vende, y si se vende da dinero...o para que estamos aquí? ¿Para qué vendes EAs?
¿Prefieres crear una señal y que quizás dentro de un año o incluso varios se te suscriba alguien a la señal por 30$? Perfecto, cada uno se lo monta como puede y quiere.
En fin, no echaré más leña al fuego...pero tu afirmación no tiene ni pies ni cabeza. Si pudieses vender un buen EA lo harías, seguro. Si estás vendiendo panoja, no vas a vender el bueno con la esperanza de meter el pelotazo...no te lo crees ni tú.
Yo sólo digo que si un EA es suficientemente bueno como para crear una señal como el ejemplo que puse (+15%, riesgo moderado), tiene más sentido vender la señal en exclusiva que el producto.
Hay señales con más de 200 suscriptores que no son mejores que mi ejemplo porque claro está, no es nada fácil de conseguir. Pero yo si lo consigo no lo vendo.
Es mi opinión, pero quién sabe igual mañana saco una martingala y digo pues esto sí lo vendo.
En mi humilde opinión, y soy uno de esos vendedores que no llega a las 10 ventas, el verdadero negocio del Forex en el nivel en el que nosotros estamos (al margen de los poderosos que manejan esto mediante el trading de alta frecuencia y con información y comisiones absolutamente privilegiadas) es pegar un buen pelotazo vendiendo un robot que por lo que sea cae en gracia y vendas 100 copias o más a 600€. En mi caso, teniendo una cuenta de 2000€ puedo llegar a sacar en un mes 100€, y eso es hoy, porque el próximo año la lógica del mercado cambia, y ya dejas de ganar o directamente pierdes...En cambio, conseguir un AE que tenga un buen BT, basado en una buena estrategia, y con la suficiente fortuna para que caiga en gracias y se venda mucho eso sí que es rentable, y oye, si te sacas esos 60.000€ vendiendo un AE entonces ya tienes una base para poder realmente hacer esto del forex algo rentable....porque ya un 1% mensual ya te un dinerito majo....
En fin, yo sigo buscando el Santo Grial para ponerlo en venta cuanto antes!!! :P
No te digo que no, yo también he pensado en sacarme un dinero rápido con lo que tengo ahora pero si no tengo esa urgencia sigo viendo mejor idea lo que propuse antes.
El problema es que riesgo y ganancias guardan una simetría, y sin riesgo no hay ganancias, y sin ganancias no se te apunta ni el tato.
Dicho lo cual soy capaz (no ahora, desde hace mucho) de crear una señal que no pase del 15% de DD...pero que pasa? Que un 6% mensual (aunque te da un 100% anual) la gente no le da la neurona y piensa que es muy poco.
La gente tiene la mala costumbre de querer ganar mucho y rapido...eso pasa. Y ya te digo yo que con esas condiciones te comes los mocos.
Con mucha suerte y tras tener un historial de varios años quizás te empiecen a entrar clientes. ¿Y qué haces mientras tanto? ¿Te pasas 2 o 3 años ahí pagando un VPS o con el ordenador ahí en casa encendido (tengo en servidor en casa) por el amor al arte con la esperanza de que quizás, tal vez, posiblemente....?
Pues suerte! XD
No se trata de urgencia, no quieras ser tan humilde y dejarnos como que nos urge ganar dinero porque estamos en la mierda...se trata de que en el fondo no tienes nada "bueno". Si lo tuvieses ni lo dudabas...has puesto sin saber programar (al menos cuando te conocí que te retoque un EA RSI MT4 porque no sabías programar) un EA a la venta que ni frío ni calor...no vas a poner el bueno.
Venga va...tirate de la motooo. Jajaja
Pero vamos a ver hombre, ese robot que tengo publicado es sólo por el ranking. Fue uno de los primeros que hice y no es más que un cruce de medias aplicado a una tendencia pasada (curve fitting), no vale nada, pero me sube el ranking. Con el robot que mencionas me dijiste de primeras que trataba de conseguir algo imposible, veremos si conforme pasa el tiempo no te llevas una sorpresa.
Sí, claro... Tal y como estaba y lo que hacía era basura. Ahora bien, si 3 años después y tras darle cien mil vueltas has conseguido que tire, pues te felicito.
Ya, si la verdad es que estuve muy obsesionado con los osciladores durante un tiempo, pensaba que el RSI me sacaría de pobre.
Quizá algún día lo publique en CodeBase para que la gente vaya cogiendo algunas ideas sobre las que trabajar como manejar diferentes símbolos o la martingala sin cobertura.
Buenas!
yo estoy en plan troll total si resulta que me han tangado con algún EA que he comprado....yo habré perdido el dinero, pero no vuelven a vender ni uno más...jajajajaja
Sí, a finales de la semana pasada por DHL desde Chipre.