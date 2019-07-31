¿Porqué la rentabilidad que sale en mi "señal" MQL5 no corresponde con la rentabilidad que calculo yo?
Hola Simo,
te aconsejo que pongas un ticket. Con toda esa documentación se entiende bien el problema y ademas es comprensible.
Saludos!
Muchas gracias, ni sabía como poner un ticket !!
Saludos !
Hello,
1. Tickets are for financial issues only.
2. Your signal now displays the initial deposit as 1034.97 USD.
3. For growth calculation please see How is the Growth in Signals Calculated?
Hi Alexey,
the problem is that when Simo Ilmari Dodero wrote for the first time the signal did not register deposits correctly (i checked personally).
That was the reason why I asked him to open a ticket, by reporting what could be a possible error of the web, or at least in its default check that that is not the case.
Good weekend my friend! ;)
Hola, he contactado MQL5 y de mal en peor ahora tampoco la growth line corresponde a la real rentabilidad de la cuenta, han cambiado el deposito inicial poniendo 1034,97USD y los de MQL5 me contestaron así:
Que pena porqué han bajado completamente la rentabilidad del sistema por suerte tengo viejas capturas del mismo MQL5 cuando aún rozaba en
1.000%
Pero ahora me sale esto:
Intentaré volver a contactarlo o contactar el broker para que haga orden en el history y que resulte deposito 300USD.
Saludos un poco amargados... :-(
El caso es como dices, debes contactar con el broker, ya que el problema es suyo, me explico...
Aunque tu veas el apunte como un ingreso, de manera interna no es tal, es decir, que el apunte contable va por un lado, la descripción por otra, y el calculo por otro...y cada uno tiene un parámetro distinto.
Como digo...cosa del broker. Y contando que hablamos de una cuenta demo...tururu! No creo que te hagan mucho caso, la verdad. Les traerá al pairo lo que les cuentes mientras no sea un problema que realmente afecte a tu bolsillo y tengan que forzosamente hacer algo ¿me explico?
No obstante, suerte.
Saludos!
Hola, la pregunta es simple y creo se entienda ya en el titulo.
Podría ser porque el broker ha compactado en el historial de operaciones MT4 "molesta" a MQL5 en su calculo , otra plataforma la misma cuenta, reconoce el deposito de 1000$ aprox. en la pantalla principal cuando antes sí que reconocía 300$ es Demo no puedo haber depositado, esytos mil parece la suma de lo que ha resumido el broker en el historial.
Digo "compactado" porqué después "x" operaciones resumió todo en una fila... Vamos al grano, agrego una captura, elimino el nombre para no hacer una promoción (la vez pasada publiqué erróneamente la cuenta a la señal y correctamente me eliminaron el post)
Aquí la captura, ah...olvidaba, suelo calcular la rentabilidad como la Equity (me parece que MQL suele usarla) dividido el deposito inicial. Por esto calculo un 1000% aprox. mientras que al día de hoy MQL me calcula un 231%
Espero entender como calculan el porcentaje de rentabilidad, aunque hace meses me pasó la misma "jugada" pero solo unos días y luego volvió a mostrar los valores que calculoy lo que muestra MQL5 en la equity y gráfico
Así no debería incumplir las reglas !
Otra captura de otra plataforma calcula mal el deposito inicial...
Allí pone 1013.37$ creo es la suma de lo que resumió el broker en la cuenta.
El historial:
Los 300 de deposito inicial los reconoce en parte...
Muchas Gracias !