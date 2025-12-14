Discusión sobre el artículo "Cómo publicar un producto en el Mercado" - página 54
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Las reglas de https://www.mql5.com/es/market/rules dicen que está prohibido:
Necesito un enlace para abrir un archivo HTML guardado en el sandbox.
En la descripción de los objetos gráficos no he encontrado la creación de enlaces. ¿Cómo hacerlo?
¿O prohíben algo que es técnicamente imposible de hacer? ¿O antes sí se podía, pero ahora no está permitido, y se han olvidado de quitarlo de las normas?
¿Cuáles son las alternativas?
Hasta ahora veo una opción para mostrar la URL en un campo de texto, que el usuario tiene que copiar y pegar en el navegador. Por cierto, ¿es posible copiar?
O abrir una ventana de selección de archivos, pero no seleccionar el archivo, sino abrirlo haciendo clic con el botón derecho. Pero es un poco doloroso explicar....
Mostrar el enlace en el registro de expertos y avisar al usuario. Allí se puede hacer clic en los enlaces (doble clic).
No lo sabía.
Pero no hay clickability para las páginas HTML en el disco
Informe guardado en: C:\Users\0\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Report-graphs.htm.
No lo sabía.
Pero no se puede hacer clic en las páginas HTML del disco.Tienes que copiar y pegar en el navegador.
Yo tampoco conocía esta característica. Visualmente en la revista los enlaces no están resaltados de ninguna manera, por lo que su clicabilidad no es obvia en absoluto.
He probado un poco y he descubierto que
O abrir la ventana de selección de archivos, pero no seleccionar el archivo, sino abrirlo haciendo clic con el botón derecho. Pero es un poco doloroso de explicar.....
Yo lo hice así.
Se ve así.
Pero sólo la inscripción "Haga clic con el botón derecho en report.htm y seleccione Abrir" en la esquina izquierda - no la vi hasta que empecé a buscarla a propósito ))
. Es decir, la mayoría de la gente no la verá y actuará por intuición. Bueno en la descripción haré tal captura de pantalla - espero que se acuerden.
En mi opinión esta es la opción más conveniente para los usuarios que estos 5 pasos:
Y no rompe ninguna regla - no hay dll, FileSelectDialog es una función estándar.
FileSelectDialog es una función estándar.
FileSelectDialog no se puede utilizar (o más bien es posible, pero no debes utilizarlo) en Asesores Expertos, y menos aún en indicadores.
Detiene la ejecución del programa hasta que se completa la entrada del usuario. Los temporizadores expirarán, los ticks se saltarán y habrá divertidos efectos secundarios
FileSelectDialog no se puede utilizar (o más bien es posible, pero no se debe utilizar) en Expert Advisors, y mucho menos en indicadores.
Detiene la ejecución del programa hasta que se completa la entrada del usuario. Los temporizadores expirarán, los ticks se saltarán y habrá divertidos efectos secundarios
Script hasta ahora.
Alternativamente puedo hacer un Asesor Experto con un bonito panel. Aunque no tengo nada que escribir en él, excepto la instrucción "Haga clic derecho en report.htm y seleccione Abrir" y el botón de inicio.
Por cierto scripts en la versión demo están disponibles? ¿Qué tipo de limitación? En el tiempo, por ejemplo, durante unos días?
¿Y es posible hacerlo libre para la promoción inicial y las primeras revisiones, y luego pagó?Si va a ser un experto, ¿cómo probarlo en la versión demo? Una vez más necesita un límite de tiempo simple, no se ejecuta en un probador.
El guión hasta ahora.
Alternativamente, puedo hacer un experto con un hermoso panel. Aunque no tengo nada que escribir en él, excepto la instrucción "Haga clic derecho en report.htm y seleccione Abrir" y el botón de inicio.
Por cierto scripts en la versión demo están disponibles? ¿Qué tipo de limitación? En el tiempo, por ejemplo, durante unos días?
¿Y es posible hacerlo gratis para la promoción inicial y las primeras revisiones, y luego de pago?
Los scripts en el mercado son tristes y deprimentes. El usuario en el probador no puede verlos de ninguna manera.
Las versiones demo deben ser hechas por usted mismo y distribuidas por usted mismo.
En el mercado como un producto gratuito con la mayor parte de la funcionalidad o restricciones razonables. No en tiempo y tipo de cuentas seguro. En el pasado, y no sé cómo es ahora, se permitía limitar el plazo o el instrumento para estos fines.
Mira los productos en el mercado:
Los comentarios pueden ser dejados por los usuarios que compraron o alquilaron el producto.
Es decir, no tiene sentido distribuir tus propias demos para promocionarlas, porque no dejarán comentarios en la página del producto.
De hecho, no hay promoción alguna, salvo la imagen y la descripción?
Y como demo puedo dar algunos archivos HTML como ejemplos del informe. Puede adjuntarlos en el blog. También puede escribir instrucciones allí.
Espero que nada de lo anterior vaya contra las normas. ¿Quizás haya otras formas de divulgación?
Comprobado los productos en el mercado:
Es decir, no tiene sentido regalar sus demos para promocionarlos, ya que no dejarán una reseña en la página del producto.
Básicamente, no hay ninguna promoción, salvo la imagen y la descripción.
A no ser que añadas amigos a un chat donde ellos puedan añadir a sus amigos. He visto chats de productos con más de 600 miembros. Aparentemente así es como debes/puedes promocionar.
Y como demo puedo dar algunos archivos HTML como ejemplos de informes. Puedes adjuntarlos en el blog. También puede escribir instrucciones allí.
Espero que nada de lo anterior vaya contra las normas. ¿Quizás haya otras formas de popularización?
En mi opinión, lo primero que hay que entender (aunque sea difícil) es que aquí prácticamente no hay comerciantes, es decir, consumidores.
Anunciar y promocionar el producto en el sitio de los autores de la plataforma, los desarrolladores de productos similares y los recién llegados, es un desperdicio de recursos personales.