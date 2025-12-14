Discusión sobre el artículo "Cómo publicar un producto en el Mercado" - página 53
¡Hola!
Me gustaría poner a la venta mi EA para alquiler mensual solamente.
Me gustaría dar a los interesados la oportunidad de ver cómo funciona mi EA en tiempo real.
Mi pregunta es: ¿cómo puedo listar mi EA (en el mercado MQL5) y comunicar e incluir la contraseña de inversor en el listado?
Utilice el servicio"Señales
Abra la página de mercado de su producto - https://www.mql5.com/es/market/product/XXXXX/controlpanel
Allí navegue a la pestaña Común, y en el grupo Precio active sólo la bandera contra "1 mes de alquiler" (desactive todas las demás casillas de verificación para uso ilimitado y otros períodos).
En cuanto a la contraseña del inversor, puede compartirla con sus clientes después de que compren/alquilen el producto.
¿Quién va a convertir a la versión Demo cuando el comprador Descargar versión Demo ?
La versión completa (.ex4 o .ex5).
MetaQuotes.
¿cómo publicar mi robot de negociación?
Necesito un enlace para abrir un archivo HTML guardado en la caja de arena.
En la descripción de los objetos gráficos no he encontrado la creación de enlaces. ¿Cómo hacerlo?
¿O es que prohíben algo que es técnicamente imposible de hacer? ¿O antes sí se podía, pero ahora no está permitido, y se han olvidado de quitarlo de las normas?
¿Cuáles son las alternativas?
Hasta ahora veo una opción para mostrar la URL en un campo de texto, que el usuario tiene que copiar y pegar en el navegador. Por cierto, ¿es posible copiar?
O abrir una ventana de selección de archivos, pero no seleccionar el archivo, sino abrirlo haciendo clic con el botón derecho. Pero es un poco doloroso explicar....
