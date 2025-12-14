Discusión sobre el artículo "Cómo publicar un producto en el Mercado" - página 53

Al cargar el archivo EX5 da este error, está al final
 
Fernando Carreiro #:
Actualizado. Gracias.
 

¡Hola!

Me gustaría poner a la venta mi EA para alquiler mensual solamente.

Me gustaría dar a los interesados la oportunidad de ver cómo funciona mi EA en tiempo real.

Mi pregunta es: ¿cómo puedo listar mi EA (en el mercado MQL5) y comunicar e incluir la contraseña de inversor en el listado?

Gracias a todos los que me puedan ayudar.

 
Utilice el servicio"Señales

 
Abra la página de mercado de su producto - https://www.mql5.com/es/market/product/XXXXX/controlpanel

Allí navegue a la pestaña Común, y en el grupo Precio active sólo la bandera contra "1 mes de alquiler" (desactive todas las demás casillas de verificación para uso ilimitado y otros períodos).

En cuanto a la contraseña del inversor, puede compartirla con sus clientes después de que compren/alquilen el producto.

 
Cuando queremos + Añadir archivo de producto, subimos EA versión completa o versión Demo ?
¿Quién va a convertir a la versión Demo cuando el comprador Descargar versión Demo ?
 
La versión completa (.ex4 o .ex5).

MetaQuotes.

 
0988888 #:
¿cómo publicar mi robot de negociación?
Para colocar su robot de trading en el Market - vea el artículo: Cómo publicar su producto en el servicio Market.
Las normas de https://www.mql5.com/es/market/rules establecen que está prohibido:
Propio Utilizar funciones y anuncios intrusivos. En particular:<br/ translate="no">
  • paneles con enlaces a recursos de terceros, enlaces de afiliación de intermediarios, etc.

Necesito un enlace para abrir un archivo HTML guardado en la caja de arena.

En la descripción de los objetos gráficos no he encontrado la creación de enlaces. ¿Cómo hacerlo?

¿O es que prohíben algo que es técnicamente imposible de hacer? ¿O antes sí se podía, pero ahora no está permitido, y se han olvidado de quitarlo de las normas?

¿Cuáles son las alternativas?

Hasta ahora veo una opción para mostrar la URL en un campo de texto, que el usuario tiene que copiar y pegar en el navegador. Por cierto, ¿es posible copiar?

O abrir una ventana de selección de archivos, pero no seleccionar el archivo, sino abrirlo haciendo clic con el botón derecho. Pero es un poco doloroso explicar....

 
Forester #:

En la descripción de los objetos gráficos no he encontrado la creación de enlaces. ¿Cómo hacerlo?

¿O es que prohíben algo que es técnicamente imposible de hacer? ¿O antes sí se podía, pero ahora no está permitido, y se han olvidado de quitarlo de las normas?

Nunca lo hicieron. No todos los enlaces son enlaces en los que puedes hacer clic y se abrirán inmediatamente en tu navegador. Un enlace también puede ser simplemente como texto en una imagen o en un comentario mostrado en un gráfico. Estos tipos de enlaces se tratan en las normas.
