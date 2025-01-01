ParamType

Retourne le type du paramètre à l'index spécifié.

ENUM_DATATYPE ParamType(

int index

) const

Paramètres

index

[in] Index du paramètre.

Valeur de retour

Retourne le type de donnée (valeur de l'énumération ENUM_DATATYPE) du paramètre à l'index spécifié, utilisé pour créer l'indicateur.

Note

Si l'index du paramètre est invalide, retourne WRONG_VALUE.