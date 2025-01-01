Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs personnalisésParamType NumBuffersNumParamsParamTypeParamLongParamDoubleParamStringType ParamType Retourne le type du paramètre à l'index spécifié. ENUM_DATATYPE ParamType( int index // index du paramètre ) const Paramètres index [in] Index du paramètre. Valeur de retour Retourne le type de donnée (valeur de l'énumération ENUM_DATATYPE) du paramètre à l'index spécifié, utilisé pour créer l'indicateur. Note Si l'index du paramètre est invalide, retourne WRONG_VALUE. NumParams ParamLong