Calcula el valor de la función inversa de la distribución de probabilidad chi-cuadrado para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.

double  MathQuantileChiSquare(
   const double  probability,    // valor de la probabilidad de aparición de una magnitud aleatoria
   const double  nu,             // parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const bool    tail,           // bandera para calcular, si lower_tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

double  MathQuantileChiSquare(
   const double  probability,    // valor de la probabilidad de aparición de una magnitud aleatoria
   const double  nu,             // parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Calcula el valor de la función inversa de la distribución de probabilidad chi-cuadrado para una matriz de valores de probabilidad probability[]]. En caso de error, retorna false. Análogo de qchisq() en R.

double  MathQuantileChiSquare(
   const double& probability[],  // matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria
   const double  nu,             // parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const bool    tail,           // bandera para calcular, si lower_tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability)
   double&       result[]        // matriz con los valores de los cuantiles
   );

Calcula el valor de la función inversa de la distribución de probabilidad chi-cuadrado para una matriz de valores de probabilidad probability[]]. En caso de error, retorna false.

bool  MathQuantileChiSquare(
   const double& probability[],  // matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria
   const double  nu,             // parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   double&       result[]        // matriz con los valores de los cuantiles
   );

Parámetros

probability

[in]  Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in]  Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

nu

[in]  Parámetro de distribución (número de grados de libertad).

tail

[in]  Bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in]  Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).

error_code

[out]  Variable para obtener el código de error.

result[]

[out]  Matriz con los valores de los cuantiles.