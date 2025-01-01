//--- exemple d'utilisation de CArrayChar::Shift(int,int)

#include <Arrays\ArrayChar.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayChar *array=new CArrayChar;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ajoute des éléments au tableau

//--- . . .

//--- décale l'élément

if(!array.Shift(10,-5))

{

printf("Shift error");

delete array;

return;

}

//--- supprime le tableau

delete array;

}