Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayCharSearchFirst 

SearchFirst

Cherche le premier élément égal au modèle donné dans un tableau trié.

int  SearchFirst(
   char  element      // Elément à rechercher
   ) const

Paramètres

element

[in]  L'élément à rechercher dans le tableau.

Valeur de Retour

La position de l'élément trouvé en cas de succès, -1 si l'élément n'a pas été trouvé.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayChar::SearchFirst(char)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- trie le tableau
   array.Sort();
   //--- recherche de l'élément
   if(array.SearchFirst('A')!=-1) printf("Element found");
   else                           printf("Element not found");
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }