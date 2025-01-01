MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCComboBoxListViewItems CreateOnEventAddItemListViewItemsSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateEditCreateButtonCreateListOnClickEditOnClickButtonOnChangeListListShowListHide ListViewItems Imposta il numero di elementi della lista del controllo CComboBox. void ListViewItems( const int value // numero di elementi della lista ) Parametri value [in] Numero di elementi della lista. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. AddItem Select