DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCComboBoxListViewItems 

ListViewItems

Imposta il numero di elementi della lista del controllo CComboBox.

void  ListViewItems(
   const int    value     // numero di elementi della lista
   )

Parametri

value

[in]  Numero di elementi della lista.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.