ListViewItems

CComboBox kontrolünün liste elemanlarının sayısını ayarlar.

void  ListViewItems(
   const int    value     // liste elemanlarının sayısı
   )

Parametreler

value

[in]  Liste elemanlarının sayısı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.