CComboBox kontrolünün liste elemanlarının sayısını ayarlar. void ListViewItems( const int value // liste elemanlarının sayısı ) Parametreler value [in] Liste elemanlarının sayısı. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.