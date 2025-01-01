DocumentaciónSecciones
El manejador de evento del control "Establecer color de fondo" (cambio de la propiedad OBJPROP_BGCOLOR).

virtual bool  OnSetColorBackground()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.