Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCButtonOnSetColorBorder 

OnSetColorBorder

El manejador de evento del control "Establecer color del borde" (cambio de la propiedad OBJPROP_BORDER_COLOR).

virtual bool  OnSetColorBackground()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.