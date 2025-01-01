Comentarios

Los comentarios en bloque se empiezan con los símbolos /* y se terminan con */. Estos comentarios no pueden ser insertados. Los comentarios en línea se empiezan con los símbolos //, se terminan con el símbolo de nueva línea, se puede insertarlos en los comentarios en bloque. Esta permitido el uso de los comentarios en cualquier lugar donde se puede utilizar los espacios, además la cantidad de espacios no está limitada.

Ejemplos: