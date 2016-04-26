



O Indicador Average Directional Movement Index (ADX) ajuda a determinar se existe uma tendência de preço. Ele foi desenvolvido e descrito em detalhes por Welles Wilder, no seu livro "New concepts in technical trading systems" (Novos conceitos em técnicas de sistemas de negociação).

O método de negociação mais simples com base no sistema de movimento direcional implica na comparação de dois indicadores de direção: o +DI período 14 e -DI period 14. Para fazer isso, os gráficos de indicadores são colocados um em cima do outro, ou +DI é subtraído do -DI. O autor, W. Wilder recomenda a compra quando +DI está acima do -DI, e a venda quando o +DI está a baixo do -DI.



Para estas simples regras comerciais de Welles Wilder, foi acrescentado "uma regra de pontos extremos". Usada para eliminar falsos sinais e diminuir o número de entradas. De acordo com o princípio, o "ponto de extremo" é o ponto em que +DI e -DI se cruzam entre si. Se +DI fica acima de -DI, este ponto será o preço máximo do dia que eles cruzaram. Se + DI fica abaixo de -DI, este ponto será o preço mínimo no dia que eles cruzaram.



O ponto extremo é usado como o nível de entrada no mercado. Assim, após o sinal para comprar (+DI superior a DI) deve-se aguardar até que o preço tenha excedido o ponto extremo, só então comprar. No entanto, se o preço não exceder o nível do ponto extremo, deve-se manter a posição de venda.



ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

Onde:

N — o número de períodos utilizado no cálculo.

