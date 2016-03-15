La Media Móvil de Convergencia Divergencia (Moving Average Convergence Divergence, MACD) es el siguiente indicador dinámico de tendencias. Indica la correlación entre dos promedios móviles del precio.

Media Móvil de Convergencia Divergencia, MACD

El indicador técnico de Media Móvil de Convergencia Divergencia es la diferencia entre dos periodos de 26 y 12 de una Media Movil Exponencial (EMA). Con el fin de mostrar claramente las oportunidades de compra y venta, se traza una línea de señal llamada (indicador de media móvil de periodo 9) en el gráfico MACD.



El MACD resulta más eficaz en mercados comerciales que oscilan. Hay tres formas populares de usar el la Media Movil de Convergencia/Divergencia: cruces, condiciones de sobrecompra/sobreventa y divergencias.



La regla básica de comercio de MACD es vender cuando el MACD cae por debajo de su línea de señal. Del mismo modo, una señal de compra se produce cuando la Media Movil de Convergencia/Divergencia se eleva por encima de su línea de señal. También es popular para comprar o vender cuando el MACD está por encima/por debajo de cero.



El MACD es también útil como un indicador de sobrecompra/sobreventa. Cuando la media móvil más corta se aleja considerablemente de la media móvil más larga (es decir, las subidas MACD), es probable que el precio se está extendiendo demasiado y pronto volverá a niveles más realistas.



Una indicación que se acerca el fin de la tendencia actual un extremo a la tendencia actual ocurre cuando el MACD diverge de la seguridad. Una divergencia alcista se produce cuando el indicador de media móvil de convergencia/divergencia está haciendo nuevos máximos mientras que los precios no alcanzan nuevos máximos. Una divergencia bajista se produce cuando el MACD está haciendo nuevos mínimos, mientras que los precios no alcanzan nuevos mínimos. Estas divergencias son más significativas cuando ocurren en niveles de sobrecompra/sobreventa relativos.



El MACD se calcula restando el valor de una media móvil exponencial de 26 periodos de una media móvil exponencial de 12 períodos. Una media móvil simple de 9 periodos punteada de MACD (la línea de señal) entonces se traza sobre el MACD.



MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)

Donde:

EMA — Media Móvil Exponencial;

SMA — Media Móvil Simple;

SIGNAL — línea de señal del indicador.



Descripción de indicador técnico

La descripción completa del MACD está disponible en Análisis Técnico: Media Movil de Convergencia/Divergencia