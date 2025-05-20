PriceChannel 반등 거래 시스템

이 EA는 상대강도지수(RSI) 지표, 스토캐스틱 오실레이터 지표, 볼린저 밴드 지표를 사용하여 추세 또는 역추세 기회를 식별합니다. 멀티페어 EA로서 여러 통화쌍에서 신호를 검색합니다. 이 EA에는 추적, 위험 관리, 자금 관리, 제한 모드 등 다양한 기능이 있습니다. 올바른 설정으로 상당한 수익을 창출할 수 있는 잠재력이 있습니다.