ポケットに対して
スクリプト

平均ボラティリティ - MetaTrader 4のためのスクリプト

Igor Kim | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
897
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このスクリプトは、指定された期間で平均ボラティリティを計算します。計算結果はコメントとして出力されます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7755

