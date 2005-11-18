CodeBaseРазделы
Средняя волатильность - скрипт для MetaTrader 4

Igor Kim
Просмотров:
11233
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт выполняет расчёт средней волатильности инструмента на заданном интервале. Результаты расчёта выводятся в комментарий.

