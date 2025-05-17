Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Rotar objetos de texto - script para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 274
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Ejemplo de trabajo con objetos: crear un objeto, modificar propiedades, redibujar un gráfico.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7731
Stdlib
Stdlib - ejemplo de bibliotecaAdjustable Moving Average EA
Este Asesor Experto abre operaciones basadas en el cruce de dos medias móviles ajustables. Puede personalizar completamente los periodos, el tipo (por ejemplo, EMA, SMA) y la dirección (sólo largo, sólo corto o ambos). Incluye ajustes opcionales de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop.
ZigZag Fibo
Original ZigZag MT4 con fibonacci automático añadidoMA2CCI
Ejemplo de Sistema de Trading para cruce de 2MA y CCI