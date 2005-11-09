CodeBaseРазделы
Скрипты

Вращение текстовых объектов - скрипт для MetaTrader 4

Просмотров:
5948
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Пример работы с объектами: создание объекта, изменение свойств, перерисовка графика.


Relative Strength Index Relative Strength Index

Технический индикатор индекс относительной силы (Relative Strength Index).

Moving Averages, MA Moving Averages, MA

Индикатор показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени

Three Colors Three Colors

Пример окрашивания линии индикатора Moving Average разными цветами с изменением толщины линии.

MACD Sample MACD Sample

Классический пример советника на основе MACD