Promedios móviles: ventajas y desventajas

La Media Móvil (MA) es una piedra angular del análisis técnico. Suaviza los datos de precios durante un período determinado, ayudando a los traders a identificar tendencias y posibles puntos de giro. Pero, a pesar de su popularidad, está lejos de ser perfecta. Veamos sus principales ventajas y desventajas.





Ventajas



• Sencillez: Fácil de entender y aplicar, incluso para principiantes.

• Identificación de tendencias: Muestra claramente la dirección de la tendencia del mercado.

• Reducción de ruido: Filtra las fluctuaciones de precios a corto plazo, ofreciendo una visión más suave de la acción del precio.

• Ampliamente reconocida: Utilizada por millones de traders, lo que la convierte en un punto de referencia común para el análisis del mercado y la lógica algorítmica.

Desventajas



• Retraso inherente: Se basa en precios pasados, por lo que reacciona lentamente a los nuevos movimientos.

• Señales falsas en mercados laterales: Puede generar alertas de compra/venta durante condiciones de rango, provocando pérdidas.

• Sin capacidad predictiva: Refleja el pasado; no predice el futuro.

• Muy sensible a la configuración: Una MA de 20 períodos se comporta muy diferente a una de 200 períodos; elecciones incorrectas inducen a error.

• Falla durante volatilidad extrema: Los saltos y picos distorsionan la media, reduciendo su fiabilidad.

• No es universal: Ninguna configuración única funciona bien en todos los activos o marcos temporales.









