Crecimiento del 90 % en menos de dos meses: resultados reales de Spready TripleEdge EA

Spready TripleEdge EA ha alcanzado un nuevo hito con una ganancia verificada de aproximadamente el 90 % en tan solo 54 días de trading en una cuenta real que comenzó con $1000. La cuenta alcanzó los $1888,84, monitoreada íntegramente a través de FXBlue y visible a través del inicio de sesión del inversor desde la página del producto.





Este crecimiento se logró sin martingala, cuadrícula, promedio ni cobertura, únicamente mediante una lógica de seguimiento de tendencias clara y un estricto control de riesgos.

Key Highlights

Verified Profit: +$888.84 in 54 days on 12-12-2025 (FXBlue link)

Debido al sólido desempeño en el mercado real, el precio del EA se ha actualizado de $30 → $99, mientras que el alquiler mensual de $30 sigue disponible para los traders que quieran probarlo antes de comprarlo.





